Собчак вставила видео своего задержания в рекламу и попала под критику

Ведущая Ксения Собчак использовала кадры своего задержания для рекламы доставки еды из продуктового магазина. Рекламный ролик был встроен в интервью с рэпершей Айзой Анохиной, опубликованном на YouTube.
В первые секунды рекламы были показаны реальные кадры задержания знаменитости на Лубянке во время одиночных пикетов в поддержку заключенного под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Позже зрителям показали уже созданную для съемки "дежурную часть", в которой Собчак держат за решеткой.
По сюжету ведущая попросила у полицейских дать ей попить и поесть, однако увидев, что никто не обращает внимания на ее просьбы, она достает смартфон и заказывает еду сама. В конце рекламы к ней прямо в здание полиции приходит курьер.
Пользователи соцсетей негативно отреагировали на рекламу, сочтя ее некорректной. В частности Собчак раскритиковала и бывшая жительница Барнаула Мария Мотузная, которую в прошлом судили по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих.
"Я реально думала, что падать ей некуда, это уже ниже дна, что кто там мне писал, что я зря гоню на нее, ведь главное, что она не испугалась и вышла?" – написала Мотузная в своем Twitter.
Некоторые пользователи Сети, наоборот, поддержали Ксению Собчак.
Комментарии
опять новостной шлак
Мнение Мотузной, очень важное для нас
Амик, зачем вы эти испражнения впихиваете в ленту? Вы хоть как то уровень держите, До бульварной газетенки уж не опускайтесь.