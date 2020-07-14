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Россияне рассказали, при каких условиях они перейдут на работу к конкурентам

, ИА "Амител"
Деньги оказались не единственным обстоятельством для смены работы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Высокая зарплата и лучшие условия труда стали ключевыми условиями для перехода большей части россиян (81%) на работу в конкурирующие компании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Отмечается, что чаще всего сменить место работы при таких обстоятельствах готовы граждане в возрасте от 35 до 44 лет. Другими важными условиями для подобного решения участники опроса назвали близость к дому, возможность карьерного роста и дополнительные льготы. При этом лишь 5% респондентов отметили, что однозначно не будут работать у конкурентов.

В опросе участвовали три тысячи человек старше 18 лет из 463 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

14.07.2020 16:48
комрад

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