Минкульт отменил приказ о запрете на работу кинотеатров

Глава министерства культуры России Ольга Любимова подписала приказ об отмене ограничения на работу кинотеатров в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно тексту документа, кинотеатры могут возобновить работу при условии, что разрешение на это дадут высшие должностные лица на территории региона.
Кроме того, владельцам таких заведений необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных Роспотребнадзором, в том числе мер профилактики заболеваемости коронавирусом.
Ранее amic.ru писал, что кинотеатры Алтайского края не возобновят работу с 1 августа. Соответствующее заявление сделала начальник отдела надзора за гигиеной труда регионального Роспотребнадзора Лариса Зубова.
Комментарии
А на фото зал музыкального театра, а не кинотеатр.