В Алтайском крае полиция разыскивает мужчину за фейк о коронавирусе

В Алтайском крае полицейские разыскивают человека, создавшего фейк об ужесточении ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Правоохранители обнаружили, что в одном из мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой мужской голос рассказывает о предстоящем в сентябре 2020 года ужесточении карантинных мер и переносе начала учебного года.
Полицейские проверили информацию и выяснили, что она не соответствует действительности. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, распространившего заведомо ложную информацию, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Комментарии
Как они намерены доказать, что это фейк? Они уже знают, что будет в сентябре 2020?
Лучше бы они проверили информацию как один мужчина распространял информацию "пока я президент повышения пенсионного возраста не будет". Это случаем не фейк?
"Полицейские проверили информацию и выяснили, что она не соответствует действительности. "
У нас на службу поступили машины времени? Как можно проверить то, что еще не наступило? Это как судить за непредумышленное убийство за покупку кухонного ножа.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, распространившего заведомо ложную информацию, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.Тогда и несминяевомого надо привлекать к ответственности за фейки "пока я президент повышения пенсионного возраста не будет.И вообще как это полицейские узнали что будет в сентябре?????.
мужской голос рассказывает о предстоящем в сентябре 2020 года ужесточении карантинных мер и переносе начала учебного года
Вот нахрена ему это надо? Может он предполагает, что будет так?
Вычислят,вкрутят двушечку за такие предполагалки,плюс сотню косых в государственную казну.Через 730 дней вернётся другим человеком.
А Навального завтра вызывают на допрос по уголовному делу о клевете.Мы с Калибром завтра же перешлём ему по пятихатке каждый.