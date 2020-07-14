Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств приравняли к алкоголю и сигаретным принадлежностям, сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК, направленное главе Минфина Антону Силуанову.
Согласно новому приказу Министерства финансов от 2 июля, такие товары теперь сможет оформлять только Центральная акцизная таможня (ЦАТ) и только по специальным кодам. Под один код с электронными сигаретами попали и пульты, однако они не вошли в список подакцизных товаров.
Из-за этого теперь не получится не получится оформить ввоз пультов на территорию России ни через обычную таможню, ни через ЦАТ. Как считают эксперты, российские заводы по сборке телевизоров и другой электроники могут приостановить работу, поскольку практически все пульты импортируются.
Комментарии
Горе то какое, и что теперь делать будем без пультов?
Таки их шо - курят?!!!