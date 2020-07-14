Проезд в Бийске стал одним из самых дорогих в Сибири. Да-да, вы не ослышались

С 1 августа стоимость проезда в общественном транспорте Бийска вырастет. В автобусе и трамвае за билет придется заплатить на два рубля больше – 22 рубля. Стоимость проезда в экспресс-маршрутах поднимется до 28 рублей. Это один из самых высоких показателей в Сибири. Выше, чем в Барнауле, Омске, Томске, Кемерове или Горно-Алтайске. При этом по уровню заработной платы Алтайский край остается стабильно на последнем месте в СФО. Власти наукограда оправдали такие кардинальные меры тем, что тарифы не пересматривали полтора года.
Как говорится на сайте мэрии Бийска, в апреле-мае 2020 года городские перевозчики обратились в администрацию города с пакетом документов и заявлениями об установлении тарифов на пассажирские перевозки в трамвае и автобусе по городским, экспресс-маршрутам, садово-городским и сезонным садоводческим городским маршрутам. В результате тарифы были пересмотрены. Однако стоимость проезда по социальной карте города Бийска на услуги по перевозке пенсионеров по возрасту, установленная в размере 550 рублей за месяц, сохранится без изменения.
Также без изменения останется льготная цена проезда за месяц в размере 550 рублей на услуги по перевозке учащихся высших, средних и специальных учебных заведений (студентов), учащихся общеобразовательных школ (школьников) электрическим транспортом.
Напомним, что стоимость проезда в Барнауле в последний раз повышали в начале 2019-го года. Тогда тарифы выросли на два рубля. Сейчас проезд в трамвае, автобусе и троллейбусе составляет 23 рубля, по электронной карте – 21 рубль, а маршрутках – 25 рублей.
Комментарии
Богатые жители Бийска даже не заметят повышения цен за проезд....