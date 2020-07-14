Первые результаты ЕГЭ показали, что дистант не снизил качество подготовки выпускников

Переход на дистанционное обучение из-за пандемии не снизил уровень подготовки выпускников российских школ, которые сдавали ЕГЭ. Об этом свидетельствуют первые результаты госэкзаменов, которые проходили 3 июля, пишет "Российская газета" со ссылкой на врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
По его словам, на некоторых предметах средний балл даже вырос по сравнению с 2019 годом. Так, количество выпускников, которые сдавали ЕГЭ по географии, сократилось, но средний балл вырос на 2,9. На 4,3% выросло число выпускников, сдавших экзамен на 81-100 быллов.
Музаев также сообщил о росте числа учащихся, которые набрали высокие баллы по литературе. Стобалльных работ стало в полтора раза больше, а доля высокобалльников увеличилась на 4,6%. Участников при этом также стало меньше, однако средний балл, как и в случае с географией, вырос на 2,9.
А вот средний тестовый балл по информатике остался на уровне прошлого года — 61,19. Однако число участников выросло.
"В этом году ребята смогли акцентировать внимание на тех предметах, которые они сдают. У них было практически три месяца для интенсивной подготовки", — отметил политик.
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