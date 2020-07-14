8 тысяч детей родилось в Алтайском крае за первые пять месяцев 2020 года

В Алтайском крае в январе — мае 2020 года родилось 8023 ребенка, сообщает пресс-служба регионального Министерства социальной защиты.
Также отмечается, что умерло за этот же период 13 126 человек. В итоге естественная убыль населения в крае за первые пять месяцев текущего года составила 5103 человека, что на 328 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Напомним, что по информации Росстата в 2019 году Алтайский край вошел в пятерку регионов с наибольшей убылью населения. Она составила 15,8 тысячи человек. Тогда же наибольший отток жителей зафиксировали в Саратовской (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской областях (15,8 тыс.).
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