Педагоги края посоревнуются за лучшую экологическую акцию

Молодых педагогов Алтая приглашают участвовать в краевом конкурсе "#ЭкоОбразование22". Проект разработан преподавателями АлтГПУ и посвящен развитию экологического образования в Алтайском крае. Так, начинающие педагоги будут соревноваться за лучшее мероприятие в сфере экологического воспитания в детских садах и начальной школе.
"Молодые педагоги, которые еще не наработали свою методическую копилку, слабо вовлечены в мероприятия и акции в сфере экологического воспитания. Отсюда вытекает и недостаточная включенность воспитанников детских садов и младших школьников в этот процесс. Поэтому мы разработали проект, который позволит сформировать банк лучших практик по экологическому образованию для их дальнейшего использования педагогами Алтайского края", – рассказала ассистент кафедры дошкольного и дополнительного образования АлтГПУ Марина Токарева.
Проект вошел в число 12 победителей конкурса на грант губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Авторы проекта отмечают, что экологическое воспитание – важная часть профессиональной деятельности педагогов. Конкурс "#ЭкоОбразование22" – это возможность внести свой вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения.
Воспитатели детских садов и учителя начальных классов будут соревноваться в разных номинациях. О старте конкурса будет объявлено на официальном сайте АлтГПУ.
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