Чиновников лишили премии за ошибки в документах

Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать чиновников за орфографические ошибки в документах. По мнению главы региона, любые ошибки в важнейших документах недопустимы.
"За последний год лично находил орфографические ошибки в шести-семи официальных письмах. Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал", — цитирует Старовойта РБК.
Губернатор также рассказал, что считает недопустимым любые ошибки в официальной переписке. "Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Поэтому для меня безграмотность сотрудника — повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности", — подчеркнул губернатор.
Роман Старовойт также отметил, что всех сотрудников администрации области и кандидатов в кадровый резерв проверяют на знание русского языка. Он подчеркнул, что в правительстве региона есть корректор, однако нередко после его замечаний документ приходится править или дополнять из-за ошибок.
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