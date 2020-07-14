Талисман Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ строительства Крымского моста кот Мостик устроился работать в редакцию информационного агентства РИА "Новости" в Симферополе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте четвероногого.
"Ни одна мышь [новость] мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Переезжаю в редакцию РИА "Новости" в Симферополе. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей", – сказано в сообщении.
Пользователи соцсети поздравили кота с новой должностью и заявили, что очень завидуют его новым коллегам.
Напомним, что Мостика совсем маленьким и тощим котенком подобрали строители Крымского моста в апреле 2015 года. Он стал первым домашним животным на стройке и заодно ее талисманом.
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