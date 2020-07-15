Барнаульцев приглашают на бесплатные тренировки в парке

Уличные тренировки продолжаются в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59а".
Занятия проводят три дня в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Их можно посетить в 11:00 и 20:00.
"У нас новый тренер. Олег Набока – профессионал своего дела, педагог по физической культуре и спорту, тренер клуба Вита-спорт", – гласит текст поста.
Никакой платы за занятия вносить не требуется – они абсолютно бесплатны. С собой рекомендуют брать покрывало, воду и полотенце. Остальной инвентарь предоставят организаторы.
Записаться на тренировку и уточнить ее место можно у тренера по телефону: 8-952-002-28-61.
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