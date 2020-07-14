Такой день. Военные колонны в Алтайском крае и пропавшая детская площадка в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 14 июля. Без коронавируса.
Жители Барнаула сообщили о "пропаже" детской площадки у одного из домов. Теперь детям негде играть, так как во дворе больше нет оборудованных игровых зон.
15 июля на участке трассы Р-256 временно перекроют движение из-за военных колонн. Проезд для всех видов транспорта ограничат с 08:25 до 12:00 на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки – н.п. Новокраюшкино.
Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" объявил о переходе футболиста Евгения Кузнецова в омский "Иртыш", который в предстоящем сезоне будет выступать в Футбольной национальной лиге. В Омске за его играми наблюдали на протяжении трех лет.
Алтайскому краю выделили почти 45 миллионов рублей на закупку спецтехники. В учреждение "Алтайлес" уже поступили гусеничные бульдозеры, малые лесопатрульные комплексы, колесный трактор и лесные плуги. Технику будут использовать для тушения лесных пожаров и проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
В "Белокурихе-2" спасатели нашли потерявшихся в лесу пенсионерку с четырехлетним внуком. Они решили прогуляться, но ушли далеко от машины и заблудились.
Жильцы одного из пятиэтажных домов Барнаула пожаловались на его обрушение. По словам горожан, здание стремительно рушится с середины июня, но управляющая компания не предпринимает никаких действий.
В Барнауле разгневанный мужчина одним ударом сломал полицейскому кости. Злоумышленник попал в отделение за драку, но успокаиваться он не захотел и отомстил правоохранителю за задержание.
В Зональном районе произошло смертельное ДТП. 75-летний водитель Hyundai Tucson вылетел на "встречку" и врезался в грузовик. Помимо этого, сегодня также стало известно о гибели 21-летней жительницы Барнаула в Горном Алтае и жесткой аварии в Угловском районе – там тоже погибла женщина, а еще пострадал ее годовалый ребенок.
Комментарии