Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у пяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка, у четырех человек в Горно-Алтайске, у двух пациентов в Кош-Агачском районе, у двух жителей Чемальского района, у взрослого в Онгудайском районе и у ребенка в Шебалинском районе.
Всего в регионе зафиксировано 1154 случая заболевания. Наибольшее число зараженных в Кош-Агачском районе – 593.
Выздоровели 34 пациента из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. За весь период в регионе из медучреждений выписали 648 человек.
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