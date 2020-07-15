24-летняя блогер Николь Теи скончалась на восьмом месяце беременности

Утром 11 июля умерла 24-летняя блогер Николь Теи. Девушка находилась на восьмом месяце беременности, пишут "Известия".
О происшествии на странице в Instagram рассказала мать Николь. Она отметила, что жизнь ребенка врачам спасти не удалось.
Женщина обратилась к подписчикам и попросила их дать время родным успокоиться. О том, что стало причиной смерти молодой девушки, не сообщается.
Николь Теи увлекалась уличными танцами и активно вела свою страницу в Instagram, на которую было подписано больше 175 тысяч человек.
Ранее amic.ru писал о том, что спасатели обнаружили в море тело актрисы сериала "Хор" Наи Риверы.
Комментарии
Это кому-то интересно ?
Может оно и к лучшему..
мать просто обязана продолжить дело дочери
Очередной черный шлак в ленте АМИТела. Вы для кого это вообще опубликовали?
Тогда уж изучите вопрос, а сколько умерло за сутки по России беременных женщин и почему.
Типа, амиковцы в инсте болтают с негритосами? Откуда хоть узнали про неё?
Да, новость, конечно, не имеет никакого отношения к Алтайскому краю, но, люди, зачем же вы так жестоко отзываетесь о чьем-то горе? Да, может это никому не интересно, но как же это может быть к лучшему? Что в этом хорошего? Мы все люди, проявите уважение
15.07.2020 10:58
- гость -
в смысле люди? это ж негр...
15.07.2020 10:58
- гость -
Посмотрите на ютубе, как негры в США заставляют белых целовать ботинки или вставать на колени. Может измените своё мнение. Лично мне от этой новости ни тепло ни холодно.
Бесполезные для общества профессии пошли в расход?..
Жаль зверушку
Боже, какой зверинец в комментариях! Как вам не стыдно!
какой зверинец в комментариях! Как вам не стыдно!
К сожалению, уровень современных россиян оставляет желать лучшего. Даже и не верится что когда-то этот народ победил фашистов-расистов.
Тетке на фото больше чем 24.