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Новости

24-летняя блогер Николь Теи скончалась на восьмом месяце беременности

, ИА "Амител"
Спасти жизнь ребенку не удалось
Фото: postnews24.ru

Фото: postnews24.ru

Утром 11 июля умерла 24-летняя блогер Николь Теи. Девушка находилась на восьмом месяце беременности, пишут "Известия".

О происшествии на странице в Instagram рассказала мать Николь. Она отметила, что жизнь ребенка врачам спасти не удалось. 

Женщина обратилась к подписчикам и попросила их дать время родным успокоиться. О том, что стало причиной смерти молодой девушки, не сообщается. 

Николь Теи увлекалась уличными танцами и активно вела свою страницу в Instagram, на которую было подписано больше 175 тысяч человек. 

Ранее amic.ru писал о том, что спасатели обнаружили в море тело актрисы сериала "Хор" Наи Риверы.  

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.07.2020 10:08
- гость -

Это кому-то интересно ?

15.07.2020 10:27
- гость -

Может оно и к лучшему..

15.07.2020 10:32
- гость -

мать просто обязана продолжить дело дочери

15.07.2020 10:32
- гость -

Очередной черный шлак в ленте АМИТела. Вы для кого это вообще опубликовали?
Тогда уж изучите вопрос, а сколько умерло за сутки по России беременных женщин и почему.

15.07.2020 10:54
- гость -

Типа, амиковцы в инсте болтают с негритосами? Откуда хоть узнали про неё?

15.07.2020 10:58
- гость -

Да, новость, конечно, не имеет никакого отношения к Алтайскому краю, но, люди, зачем же вы так жестоко отзываетесь о чьем-то горе? Да, может это никому не интересно, но как же это может быть к лучшему? Что в этом хорошего? Мы все люди, проявите уважение

15.07.2020 11:01
- гость -


15.07.2020 10:58
- гость -
в смысле люди? это ж негр...

15.07.2020 11:07
- гость -

15.07.2020 10:58
- гость -

Посмотрите на ютубе, как негры в США заставляют белых целовать ботинки или вставать на колени. Может измените своё мнение. Лично мне от этой новости ни тепло ни холодно.

15.07.2020 11:22
911tm

Бесполезные для общества профессии пошли в расход?..

15.07.2020 11:27
Иsтина

Жаль зверушку

15.07.2020 12:02
- гость -

Боже, какой зверинец в комментариях! Как вам не стыдно!

15.07.2020 12:13
- гость -

какой зверинец в комментариях! Как вам не стыдно!

К сожалению, уровень современных россиян оставляет желать лучшего. Даже и не верится что когда-то этот народ победил фашистов-расистов.

15.07.2020 12:24
- гость -

Тетке на фото больше чем 24.

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