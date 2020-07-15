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Песка нет, а лавки сгнили. Барнаульцы жалуются на ужасное состояние детской площадки

, ИА "Амител"
Детям из окрестных домов приходится тесниться в небольшой игровой зоне
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Фото: "Barnaul 22"

Жильцы дома по адресу Антона Петрова, 266, в Барнауле жалуются на ужасающее состояние детских площадок. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

По словам очевидцев, возле их многоэтажки расположено сразу две детских площадки. Однако одна из них основательно заброшена – ограждение сломано, лавочки давно прогнили, урн нет, а песок из песочницы был давно разнесен ветром. Вся территория игровой зоны замусорена, а после дождя на площадке застаивается вода.

Другая площадка выглядит лучше, однако напротив нее расположена детская поликлиника. Здесь собирается огромное количество ребятишек, которым тесно на данной территории.

При этом нет никаких ограничивающих знаков для автомобилистов, что создает угрозу для детей.

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Комментарии

15.07.2020 10:07
- гость -

Посмотрите в интернете на игровые детские комплексы в Японии. Посмотрите цену. И поймете почему в Японии тойота а у нас лада

15.07.2020 10:13
- гость -

Игровая ЗОНА... На зоне зеки сидят.

15.07.2020 10:15
- гость -

10:07

Такие и у нас есть в ТРЦ и во всяких зонах отдыха. А во дворах у японцев нисколько не лучше, сплошная застройка и автомобили.

15.07.2020 10:41
- гость -

А жителям самим то не противно? Почему всем кто то должен? Вы же там сами гадите, так уберите для начало за собой. Или что, у вас один ответ - ну мы же платим...
Вам и вашим детям никогда не стать людьми, вам же комфортно жить в таком сраче. Как были быдло, так им останитесь. Для себя же, пальцем шевельнут бесплатно не хотите.

15.07.2020 11:04
- гость -

15.07.2020 10:41
да именно должны.
люди платят налоги, сборы и взносы и тут свой соловьиный помет размазывать не надо.
убери все платежи и никто от твоего государства ничего требовать не будет.

15.07.2020 11:35
- гость -

15.07.2020 10:41

Ну так иди и насыпь песка детям. Или кто это должен сделать? Мать, которая все дни на работе или батя, который за хлебом 15 лет назад ушел?

15.07.2020 12:26
ЯЛЕГЕНДА

а в ТСЖ или УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ кто нибудь кто жалуется обращался ?

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