Полиция задержала барнаульца за организацию занятия проституцией

В Новоалтайске полицейские задержали барнаульца, подозреваемого в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, ранее судимый 57-летний мужчина в январе этого года уговорил двух девушек начать оказывать услуги интимного характера в саунах. Сам сутенер нигде не работал и занимался развозом "жриц любви" на собственном автомобиле премиум-класса.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, у него изъяли 10 тысяч рублей, сотовые телефоны и автомобиль Toyota. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства преступной деятельности.
Комментарии
Сутенёр или предприниматель?
Тут нужно ещё разобраться...
за организацию занятия проституцией
При коронавирусе? Смелые клиенты
10 тр!!!??? Не, не пойду в сутенеры...
Они не целовались! А половым он не передается
Тогда надо сзади, иначе дышать будут друг на друга. Или в масках
10 тр!!!??? Не, не пойду в сутенеры...
А автомобиль Toyota вас не манит? Настоящее японское императорское качество
Долго уговаривал?
А мне кажется наказывать клиентов надо, а не девчонок.