Говорите по телефону даже без связи. "МегаФон" запустил на Алтае новый Wi-Fi-сервис

Абоненты российского оператора "МегаФон" в Алтайском крае получили возможность говорить по мобильному телефону даже там, где нет сотовой связи, сообщили в пресс-службе компании. Такую возможность предоставляет сервис Voice over Wi-Fi — совершенная новая технология для клиентов компании в регионе.
VoWiFi – это современная технология передачи голосового трафика, которая позволяет совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети. Главное, чтобы было устойчивое Wi-Fi подключение. Теперь абоненты всегда будут на связи даже в подвальных и цокольных этажах, "глухих" комнатах квартиры или офиса.
"Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi, – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе или торговом центре. Безусловно, в местах со слабым сигналом можно общаться и в мессенджерах, но в любой момент есть вероятность пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена", – прокомментировал директор по сетевой инфраструктуре "МегаФона" Валентин Полозенко.
Разговаривать через Wi-Fi возможно с большинства современных смартфонов. Для этого нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета (при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi). Звонки доступны абонентам любых операторов. Для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. Тарифицируются такие звонки как обычные голосовые и входят в пакет минут.
Это не первая технология, которую "МегаФон" внедрил в Алтайском крае. Ранее абонентам компании стал доступен сервис Voice over LTE (VoLTE), позволяющий звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Можно одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файлы по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео.
Комментарии
У МТС это уже давно работает...