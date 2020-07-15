На Алтае санитар психбольницы палкой избивал пациентов за нежелание работать

В психоневрологическом интернате в селе Акташ Республики Алтай санитар избивал пациентов и заставлял их работать. Об этом сообщает "Сибирь. МБХ-медиа".
Информация о жестоком обращении с пациентами появилась еще в мае. Редактор алтайской газеты "Листок" Сергей Михайлов рассказал, что пьяный санитар ставил больных в строй во время покраски забора и бил их палкой за то, что они "не работают".
Позднее информацию подтвердила прокуратура: им удалось доказать нанесение побоев трем гражданам. После представления прокурора были возбуждены два административных дела. Работника уволили и оштрафовали на десять тысяч рублей.
Комментарии
уголовка до 10 лет, если только он сам не психбольной
Палкой заставлял людей работать... Так это обыденность. Меня начальник стулом по спине бьет, когда я вместо работы в интернете си купма3ца4444444444лтдощ пока всем