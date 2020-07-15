Сотрудников предприятия "Сальников", где выявили COVID-19, отказываются тестировать

На предприятии "Сальников" в городе Камне-на-Оби, где у двух работниц обнаружили коронавирус, есть и другие сотрудники с признаками ОРВИ. Но анализы на COVID у них не берут. Об этом amic.ru сообщил один из рабочих предприятия, который сам сейчас находится на больничном.
Мужчина рассказал, что в воскресенье, 12 июля, у него поднялась температура до 39 градусов, заложило нос и горло. В понедельник он обратился в свою поликлинику, где сообщил о том, что может быть контактным по коронавирусу.
"У нас большое предприятие, и я точно не знаю, у кого подтвердили коронавирус. Поэтому и не могу сказать, контактировал ли я с этими людьми во время своих смен. Тем более что у нас довольно много людей болеет. И кто из них болен именно коронавирусом, не знаю", – пояснил мужчина.
Однако врач в поликлинике ответила пациенту, что с ним "ничего страшного не происходит", поэтому необходимости делать тест на COVID-19 нет. Поставила диагноз ОРВИ и назначила лечение. Сестра мужчины рассказала amic.ru, что пыталась выяснить в медучреждении причины отказа в тестировании. По ее словам, когда она позвонила в поликлинику с вопросом, почему у ее брата не взяли анализ на коронавирус, ей ответили, что "он по возрасту не подходит и коронавирус ему не страшен".
Мужчина добавляет, что пока ждал приема у врача, встретил в поликлинике еще четверых знакомых с предприятия – тоже с симптомами ОРВИ.
"Сейчас у меня температура спала, но осталась какая-то дикая слабость. Сколько болел, не помню такого. Носоглотка по-прежнему заложена, ничего не помогает. Кашель редкий. Но я сделал сегодня флюорографию, вроде в легких чисто. Снова собираюсь ехать в больницу — пусть меня все-таки проверят на коронавирус. Что это такое? У меня семья, дети. Детей увезли к бабушке. Мы с женой ходим по квартире в масках, держимся на отдалении. Почему нас не тестируют, а если мы все тоже заразились?" – возмущается мужчина.
Он утверждает, что на производстве болеет довольно много людей. Причем некоторые выходят на работу даже с температурой, так как "некому работать".
Руководитель службы безопасности компании Алексей Кунгурцев опроверг слова мужчины о том, что больные сотрудники выходят на работу. "Это неправда. У нас жесткий контроль. Ежедневно под видео ведется опрос персонала о самочувствии, им измеряют температуру, ведется электронный журнал самочувствия работников. Обязателен масочный режим, установлены антисептики, проводится санобработка. Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора", – пояснил Кунгурцев amic.ru.
По его словам, руководство предприятия также беспокоит ситуация, что у сотрудников компании не берут тесты на коронавирус после того, как были выявлены инфицированные.
"Мы сами не можем этого понять. Но знаем, что наши люди, даже те, у кого явные признаки ОРВИ, не могут добиться анализа. Сейчас мы пытаемся договориться, чтобы за свой счет взять анализы у людей, прояснить ситуацию, а заодно успокоить сотрудников", – рассказал начальник службы безопасности.
Он также сообщил, что в настоящий момент "Сальников" функционирует не в полную силу: введены ограничения в тех отделах, где работали инфицированные сотрудницы. Однако сейчас компания, по рекомендации Роспотребнадзора, заключает договор на санобработку предприятия со сторонней организацией. После дезинфекции компания надеется вернуться к работе в прежнем режиме.
14 июля стало известно, что две сотрудницы предприятия "Сальников" инфицированы коронавирусом. Женщин госпитализировали в центральную районную больницу Камня-на-Оби.
Комментарии
по какому возрасту он не подходит? 18-летние мрут
Страна дураков.
Такая история не первая и не последняя.
Это то о чем говорил человек с ником "доктор"...ха ха((
Кто не в теме, почитайте комменты к этой новости
amic.ru/news/464473
Конечно, зачем тестировать?? Вот когда он снова сляжет с температурой, или пачками люди начнут вызывать скорые от того что температура не спадает, только тогда возможно им всем сделают тесты... бардак...
начнут вызывать скорые от того что температура не спадает, только тогда возможно им всем сделают тесты
Кто вам сказал что тогда сделают? Сейчас человек в больнице лежит с температурой и всем остальным уже больше недели, а врачи диагноз так и не говорят.
ранее писали, что у контактировавших берут тесты на 8-10 день, а про умершего студента писали, что он поздно обратился, через четыре дня. Так как все таки понять все это?
патриотом нужно быть, умри, но не порть краю статистику, а то туристы не поедут и базы дружбанов придется закрывать
Сотрудников предприятия "Сальников", где выявили COVID-19, отказываются тестировать
На предприятии выявили COVID-19 - и как на это смотрит Роспотребнадзор? Не денег же им дали, чтобы не требовали всех протестировать?
почему у ее брата не взяли анализ на коронавирус, ей ответили, что "он по возрасту не подходит и коронавирус ему не страшен".
Так все таки есть приказ Минздрава до 60 лет тесты не делать? То есть прокуратуре есть повод проверить законность такого приказа?
Ну вот и еще одно подтверждение существование приказа Минздрава
- гость -
Это то о чем говорил человек с ником "доктор"...ха ха((
Кто не в теме, почитайте комменты к этой новости
amic.ru/news/464473
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Похоже теперь только из комментариев и узнаешь реальное положение дел....