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Сотрудников предприятия "Сальников", где выявили COVID-19, отказываются тестировать

, ИА "Амител"
По словам персонала, некоторые выходят на работу даже с температурой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На предприятии "Сальников" в городе Камне-на-Оби, где у двух работниц обнаружили коронавирус, есть и другие сотрудники с признаками ОРВИ. Но анализы на COVID у них не берут. Об этом amic.ru сообщил один из рабочих предприятия, который сам сейчас находится на больничном.

Мужчина рассказал, что в воскресенье, 12 июля, у него поднялась температура до 39 градусов, заложило нос и горло. В понедельник он обратился в свою поликлинику, где сообщил о том, что может быть контактным по коронавирусу.

"У нас большое предприятие, и я точно не знаю, у кого подтвердили коронавирус. Поэтому и не могу сказать, контактировал ли я с этими людьми во время своих смен. Тем более что у нас довольно много людей болеет. И кто из них болен именно коронавирусом, не знаю", – пояснил мужчина.

Однако врач в поликлинике ответила пациенту, что с ним "ничего страшного не происходит", поэтому необходимости делать тест на COVID-19 нет. Поставила диагноз ОРВИ и назначила лечение. Сестра мужчины рассказала amic.ru, что пыталась выяснить в медучреждении причины отказа в тестировании. По ее словам, когда она позвонила в поликлинику с вопросом, почему у ее брата не взяли анализ на коронавирус, ей ответили, что "он по возрасту не подходит и коронавирус ему не страшен".

Мужчина добавляет, что пока ждал приема у врача, встретил в поликлинике еще четверых знакомых с предприятия – тоже с симптомами ОРВИ.

"Сейчас у меня температура спала, но осталась какая-то дикая слабость. Сколько болел, не помню такого. Носоглотка по-прежнему заложена, ничего не помогает. Кашель редкий. Но я сделал сегодня флюорографию, вроде в легких чисто. Снова собираюсь ехать в больницу — пусть меня все-таки проверят на коронавирус. Что это такое? У меня семья, дети. Детей увезли к бабушке. Мы с женой ходим по квартире в масках, держимся на отдалении. Почему нас не тестируют, а если мы все тоже заразились?" – возмущается мужчина.

Он утверждает, что на производстве болеет довольно много людей. Причем некоторые выходят на работу даже с температурой, так как "некому работать".

Руководитель службы безопасности компании Алексей Кунгурцев опроверг слова мужчины о том, что больные сотрудники выходят на работу. "Это неправда. У нас жесткий контроль. Ежедневно под видео ведется опрос персонала о самочувствии, им измеряют температуру, ведется электронный журнал самочувствия работников. Обязателен масочный режим, установлены антисептики, проводится санобработка. Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора", – пояснил Кунгурцев amic.ru.

По его словам, руководство предприятия также беспокоит ситуация, что у сотрудников компании не берут тесты на коронавирус после того, как были выявлены инфицированные.

"Мы сами не можем этого понять. Но знаем, что наши люди, даже те, у кого явные признаки ОРВИ, не могут добиться анализа. Сейчас мы пытаемся договориться, чтобы за свой счет взять анализы у людей, прояснить ситуацию, а заодно успокоить сотрудников", – рассказал начальник службы безопасности.

Он также сообщил, что в настоящий момент "Сальников" функционирует не в полную силу: введены ограничения в тех отделах, где работали инфицированные сотрудницы. Однако сейчас компания, по рекомендации Роспотребнадзора, заключает договор на санобработку предприятия со сторонней организацией. После дезинфекции компания надеется вернуться к работе в прежнем режиме. 

14 июля стало известно, что две сотрудницы предприятия "Сальников" инфицированы коронавирусом. Женщин госпитализировали в центральную районную больницу Камня-на-Оби. 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.07.2020 17:39
A1isa

по какому возрасту он не подходит? 18-летние мрут

15.07.2020 17:48
Босямбр

Страна дураков.

15.07.2020 17:52
- гость -

Такая история не первая и не последняя.

15.07.2020 18:06
- гость -

Это то о чем говорил человек с ником "доктор"...ха ха((
Кто не в теме, почитайте комменты к этой новости
amic.ru/news/464473

15.07.2020 18:08
Гость

Конечно, зачем тестировать?? Вот когда он снова сляжет с температурой, или пачками люди начнут вызывать скорые от того что температура не спадает, только тогда возможно им всем сделают тесты... бардак...

15.07.2020 18:15
- гость -

начнут вызывать скорые от того что температура не спадает, только тогда возможно им всем сделают тесты

Кто вам сказал что тогда сделают? Сейчас человек в больнице лежит с температурой и всем остальным уже больше недели, а врачи диагноз так и не говорят.

15.07.2020 18:18
гость

ранее писали, что у контактировавших берут тесты на 8-10 день, а про умершего студента писали, что он поздно обратился, через четыре дня. Так как все таки понять все это?

15.07.2020 18:20
- гость -

патриотом нужно быть, умри, но не порть краю статистику, а то туристы не поедут и базы дружбанов придется закрывать

15.07.2020 18:27
гость

Сотрудников предприятия "Сальников", где выявили COVID-19, отказываются тестировать

На предприятии выявили COVID-19 - и как на это смотрит Роспотребнадзор? Не денег же им дали, чтобы не требовали всех протестировать?

15.07.2020 18:29
гость

почему у ее брата не взяли анализ на коронавирус, ей ответили, что "он по возрасту не подходит и коронавирус ему не страшен".

Так все таки есть приказ Минздрава до 60 лет тесты не делать? То есть прокуратуре есть повод проверить законность такого приказа?

15.07.2020 18:30
гость

Ну вот и еще одно подтверждение существование приказа Минздрава

15.07.2020 18:33
- гость -


- гость -
Это то о чем говорил человек с ником "доктор"...ха ха((
Кто не в теме, почитайте комменты к этой новости
amic.ru/news/464473

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Похоже теперь только из комментариев и узнаешь реальное положение дел....

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