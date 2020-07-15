Сотрудников предприятия "Сальников", где выявили COVID-19, отказываются тестировать

На предприятии "Сальников" в городе Камне-на-Оби, где у двух работниц обнаружили коронавирус, есть и другие сотрудники с признаками ОРВИ. Но анализы на COVID у них не берут. Об этом amic.ru сообщил один из рабочих предприятия, который сам сейчас находится на больничном.

Мужчина рассказал, что в воскресенье, 12 июля, у него поднялась температура до 39 градусов, заложило нос и горло. В понедельник он обратился в свою поликлинику, где сообщил о том, что может быть контактным по коронавирусу.

"У нас большое предприятие, и я точно не знаю, у кого подтвердили коронавирус. Поэтому и не могу сказать, контактировал ли я с этими людьми во время своих смен. Тем более что у нас довольно много людей болеет. И кто из них болен именно коронавирусом, не знаю", – пояснил мужчина.

Однако врач в поликлинике ответила пациенту, что с ним "ничего страшного не происходит", поэтому необходимости делать тест на COVID-19 нет. Поставила диагноз ОРВИ и назначила лечение. Сестра мужчины рассказала amic.ru, что пыталась выяснить в медучреждении причины отказа в тестировании. По ее словам, когда она позвонила в поликлинику с вопросом, почему у ее брата не взяли анализ на коронавирус, ей ответили, что "он по возрасту не подходит и коронавирус ему не страшен".

Мужчина добавляет, что пока ждал приема у врача, встретил в поликлинике еще четверых знакомых с предприятия – тоже с симптомами ОРВИ.

"Сейчас у меня температура спала, но осталась какая-то дикая слабость. Сколько болел, не помню такого. Носоглотка по-прежнему заложена, ничего не помогает. Кашель редкий. Но я сделал сегодня флюорографию, вроде в легких чисто. Снова собираюсь ехать в больницу — пусть меня все-таки проверят на коронавирус. Что это такое? У меня семья, дети. Детей увезли к бабушке. Мы с женой ходим по квартире в масках, держимся на отдалении. Почему нас не тестируют, а если мы все тоже заразились?" – возмущается мужчина.

Он утверждает, что на производстве болеет довольно много людей. Причем некоторые выходят на работу даже с температурой, так как "некому работать".

Руководитель службы безопасности компании Алексей Кунгурцев опроверг слова мужчины о том, что больные сотрудники выходят на работу. "Это неправда. У нас жесткий контроль. Ежедневно под видео ведется опрос персонала о самочувствии, им измеряют температуру, ведется электронный журнал самочувствия работников. Обязателен масочный режим, установлены антисептики, проводится санобработка. Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора", – пояснил Кунгурцев amic.ru.

По его словам, руководство предприятия также беспокоит ситуация, что у сотрудников компании не берут тесты на коронавирус после того, как были выявлены инфицированные.

"Мы сами не можем этого понять. Но знаем, что наши люди, даже те, у кого явные признаки ОРВИ, не могут добиться анализа. Сейчас мы пытаемся договориться, чтобы за свой счет взять анализы у людей, прояснить ситуацию, а заодно успокоить сотрудников", – рассказал начальник службы безопасности.

Он также сообщил, что в настоящий момент "Сальников" функционирует не в полную силу: введены ограничения в тех отделах, где работали инфицированные сотрудницы. Однако сейчас компания, по рекомендации Роспотребнадзора, заключает договор на санобработку предприятия со сторонней организацией. После дезинфекции компания надеется вернуться к работе в прежнем режиме.

14 июля стало известно, что две сотрудницы предприятия "Сальников" инфицированы коронавирусом. Женщин госпитализировали в центральную районную больницу Камня-на-Оби.