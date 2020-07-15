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Почти 1,5 тысячи семей в Алтайском крае получили право на маткапитал

, ИА "Амител"
909 из них уже распорядились средствами
Фото: newsmaker.mid

Фото: newsmaker.mid

За шесть месяцев 2020 года в Алтайском крае 1445 семьям определено право на материнский капитал. Об этом сообщает официальный сайт региона. 

Материнский капитал за счет регионального бюджета предоставляется семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей с 1 января 2011 года. В 2020 году его размер составляет 55,4 тысячи рублей. За весь период выдачи право на его получение определено для 40502 семей. 

Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий или получение образования ребенком. 16617 семей уже распорядились средствами, 909 из них – в первой половине 2020 года.  

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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