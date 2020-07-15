"Газпром" собирается увеличить цену на газ для россиян

Цены на газ для потребителей в России будут повышены. Об этом во вторник на телефонной конференции заявил глава департамента ценообразования "Газпрома" Алексей Андреев, сообщает Finanz.ru.
По его словам, индексация уже "принята и находится в стадии оформления", а вопрос обсудили с регулирующими органами. Также выдвигалась и идея повышения тарифов на транспортировку газа, однако по ней окончательного решения пока нет.
Изначально повысить цены планировали 1 июля, однако из-за пандемии коронавируса индексацию пришлось сдвинуть на более поздний срок. При этом за последние три года газ для россиян подорожал на 8%, а с 2014 – почти на одну пятую.
Причиной повышения стоимости может быть в том числе и рекордное падение прибыли от экспорта природного топлива. По итогам второго квартала 2020 года доходы "Газпрома" упали почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 3,5 млрд долларов.
Комментарии
Ню, ню.... не наелись, отощали?
то-есть безграмотное управление топ менеджеров с миллиардными бонусами привело к рекордному падению прибыли, а отдуваться должен мы, россияне? Я С ЭТИМ НЕ СОГЛАСЕН!!!! НА ПОМОЙКУ ТОП МЕНЕДЖЕРОВ ГАЗПРОМА!!!!
Ну вот и начались последствия обнуления. Дружки приспешники с большей яростью теперь народ советский грабить будут.
Они значит прибыли теряют, а расплачиваться за это будем мы с вами, средний класс с зарплатою в 17 тысяч и пенсионеры.
Бурные аплодисменты!
Мы полностью сознаем, что Россия богата не только углеводородными ресурсами. Люди - вот наша "вторая нефть" (с)
Поддержим россиян в трудное время. Республики Кавказа долги по газу закрыли?
Совсем зажрались, не захлебнитесь от жадности
Ведь это наш общий газ...
Если в огороде найдешь газ - это достояние народа, т.е. принадлежит стране. А какого х... этим достоянием распоряжается кучка граждан с низкой социальной ответственностью.
А как же законность, сырье дешевеет продукт растет, антимонопольщики спят
спасибо деду за победу