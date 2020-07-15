Около 200 человек задержаны во время протестов в Белоруссии

Число задержанных во время проведения митингов в Минске достигло 200 человек. Акции проходят почти по всей стране.
По данным правозащитных организаций, на момент семи часов утра по московскому времени были задержаны 188 человек, среди которых журналисты белорусских и международных СМИ. В списке задержанных фигурирует и гражданин России.
Акции протеста также прошли в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно и Столбцах. Здесь в общей сложности было задержано около 30 человек.
В Минске митинги сопровождались столкновениями с милицией.
"Людей задерживают очень жестко – когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки", – цитирует РБК журналиста местного СМИ.
Комментарии
И до Белой Руси добрались либерасты с едрилами. Батька держись!!!
Батька крут. Потому что он вечный обнуленыш
А чего бунтуют то? Батькой не довольны?
Так давайте нашего отправим, лет на 20. Вот где взвоют то ...
Батька у них уже 26 лет и еще столько же будет
Да хоть 140, это человек!!!
Очередной диктатор выпрашивает люлей?
15.07.2020 15:20
- гость -
Потому что Сашка-3% уже до предела довел экономическую ситуацию в стране. Народ массово валит, потому что ни работы, ни жизни никакой нет. Первый вопрос который знакомые задают друг другу "Вы ещё не уехали?", а второй "А когда собираетесь?"
Если бы у них был Путин, режим сменился бы уже давно, кишка слишком тонка, до Лукашенко ему ещё "расти" лет десять.
Трудно ему, в окружении мягко говоря недругов. Снизу хохлы, слева поляки, вверху прибалты..... Справа, тоже не подарки, вечно голодные чинуши....
Держись Батька!!!
Правильно батька делает .Этим только дай разгуляться , потом как на Украине будет . Китай в своё время не побоялся против таких танки вывести - теперь первая экономика в мире и спокойствие , а наш "меченный" струсил . Так что держись , батька .
гостю 15.20 ты видно с Россией попутал, ботало тролявое.