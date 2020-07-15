Названы самые опасные страны мира для путешественников

Самой опасной страной для путешествий в 2020 году оказалась Венесуэла. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo по сравнению статистики количества преступлений в различных странах.
По подсчетам организации, индекс преступности в Венесуэле составляет более 84 пунктов, что выше остальных стран мира. На втором месте оказалась Папуа – Новая Гвинея (80), на третьем – ЮАР (более 77).
Также опасными признаны Афганистан (76,9), Гондурас (76,6), Тринидад и Тобаго (72,4) и Бразилия (68,3).
Как ранее сообщал amic.ru, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала страны, которые готовы принимать российских туристов уже сегодня. По ее словам, о согласии заявили Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.
Комментарии