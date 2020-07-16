Спрос растет. ВТБ выдал в июне на 20% больше ипотечных кредитов, чем в мае

Порядка 30 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млрд рублей – таковы итоги работы ВТБ в июне 2020 года в целом по стране. За месяц объем ипотеки увеличился на 22%, в сравнении с маем прошлого года – почти в полтора раза. Данные приводит пресс-служба банка.
"Июнь подтвердил тенденцию, которая была характерна уже для мая, – темпы восстановления ипотечного рынка от последствий пандемии гораздо выше других сегментов кредитования. Во многом этому способствует уровень ипотечных ставок, который в 2020 году снизился до исторически низких значений, и реализация программы господдержки со ставкой 6,5%", – отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.
ВТБ продолжает интенсивно расти, увеличивая свою долю на рынке. В июле в банке ожидают столь же высоких темпов продаж. Треть от общего объема выдачи в июне пришлась на рефинансирование ипотечных кредитов других банков. ВТБ снизил ипотечную ставку для 10,3 тысячи человек. Еще более 6 тысяч сделок на 17 млрд рублей заключили в июне в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020" со ставкой 6,5%. А всего с начала действия льготной ипотеки (с апреля 2020 года) банк провел более 15 тысяч сделок на сумму свыше 44 млрд рублей.
Клиентам ВТБ доступна и более низкая ставка. Так, по госпрограмме для семей с двумя и более детьми ипотеку можно взять по ставке от 5%. А по собственной программе банка для семей со вторым ребенком, родившимся в 2020 году, – под 7,9%.
Для всех остальных банк выдает ипотечные займы от 6,5%. А совместные условия с отдельными застройщиками позволяют получить кредит всего под 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы девелопер возьмет на себя. Рефинансирование для зарплатных клиентов возможно от 8,3%, для заемщиков других банков – под 8,5%. Кредит может быть оформлен на срок до 30 лет на сумму от 600 тысяч рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 10% от стоимости объекта недвижимости в зависимости от программы.
Комментарии
Да, да, мы уже поняли, всем может не хватить)
Как же вы достали своими звонками! Плачу ипотеку 17тыс. взнос, вы мне предлагаете взять больше в 2 раза, на срок в 1,5 раза больше и платеж 23! тысячи! Вы там чо курите? Надеюсь, года за 3 закрою ваш кредит и больше, ни ногой к вам!