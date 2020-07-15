Против топ-менеджера "Почты России" возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора "Почты России" по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Tadviser.
По информации компании, дело на топ-менеджера было возбуждено Следственным управлением ГУ СК по Москве. Представитель "Почты России" заверил, что предприятие взаимодействует с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Сети уже появлялась информация о возбуждении уголовного дела в отношении одного из топ-менеджеров "Почты России", однако не уточнялось, что речь идет о заместителе гендиректора по IT.
Комментарии
там любого возьми - не промахнешься...