Главу алтайского лесничества осудили за вырубку лесов в охраняемых зонах

Суд признал бывшего главу белокурихинского лесничества виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установил, что с 2016 по 2017 год должностное лицо распорядилось вырубить деревья в защитных лесах лестничества для прокладки противопожарных разрывов. Действия привели к ущербу лесному фонду государства на более чем 950 тысяч рублей.
Чиновник возместил 500 тысяч рублей ущерба, а суд учел все обстоятельства и признал его виновным, приговорив к 10 месяцам условного лишения свободы.
Кроме того, в марте 2020 года его уже осудили за аналогичное деяние – глава лесничества заключил договор на проходные рубки. Тогда ему назначили штраф, а сам он возместил причиненный преступлением ущерб.
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