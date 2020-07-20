Без зубрежки и нудных уроков: в Барнауле открылись IT-курсы для школьников

Современные двухлетние дети уже не бездумно тычут в экран телефона или планшета, а вполне осознанно листают фото и включают видео. Подростки ведут блоги на YouTube и группы в соцсетях. О современной технике дети, как правило, знают намного больше, чем их родители. Но и эти навыки можно и нужно правильно развивать. И для того чтобы их тяга к знаниям не пропала, помогут IT-курсы.

Компьютерная академия "ШАГ" открывает набор на программу компьютерного образования для детей, которая вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве. Представленная на саммите детская программа "Малая компьютерная академия" получила звание чемпиона в категории "Создание человеческого потенциала".

Дети любознательны и быстро схватывают все новое. Не нужно бояться, что компьютер отнимет детство. Напротив, это увлечение поможет ребенку глубже вникнуть в цифровой мир, особенно если ему это интересно. Тем более что в компьютерной академии процесс обучения построен не так, как в школе или институте. Нет скучных лекций, конспектов и зубрежки. Минимум теории и очень много практики. Ребенок обучается в игровой форме.

C 7 лет дети учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике. Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы – ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

Во время обучения в "Малой академии Шаг" дети перестают уделять внимание компьютерным играм, как это было раньше. Повышается успеваемость в школе, так как ребята учатся не только разбираться в информационных технологиях, но также использовать их в жизни.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками, и задача академии – максимально раскрыть потенциал каждого студента, развивать способности и таланты.

Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пройти вступительное тестирование можно в любое время по предварительной записи.

Регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "ШАГ"

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

тел. 8 (3852) 72-14-10