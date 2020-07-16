Меломаны России, Украины, Белоруссии и еще 10 стран счастливы (если судить по записям в соцсетях): с 15 июля известный музыкальный сервис Spotify стал доступен еще большему числу пользователей. В русскоязычном "Твиттере" он тема номер один.
#COVID19 уже не волнует людей так, как запуск Spotify в России. Если и умирать, то с хорошей музыкой в ушах :) pic.twitter.com/5T7TUlON69— 『 』 (@redmanw0rld) July 15, 2020
Юзеры так рады, что предлагают 15 июля отмечать новый праздник.
15 Июля объявляется Днём Спотифая — официального праздника в России с выходным днём. #Спотифай #Spotify— Yavorvalsya (@Ya11503159) July 15, 2020
Уважаемый spotify, у меня нет слов, одни эмоции pic.twitter.com/yue9ghl2qr— Цюць (@mar__go_) July 14, 2020
Россияне + Spotify = искра, буря, безумие и множество шуток.
Первым делом загрузить Сердючку как смысл жизни #Spotify pic.twitter.com/FG6osfy7nk— Mrkgentlee (@mrkgentlee) July 14, 2020
Мне кажется, что ради этого и выходил Spotify в России. pic.twitter.com/kGPDZpCazJ— Kagura (@Steven_Longley) July 14, 2020
Я вот для этого ваш Spotify скачала ? pic.twitter.com/vZ6pmDnHeZ— Юльчи (@JulieZubareva) July 15, 2020
Spotify в Раше, тебя стоило ждать pic.twitter.com/hxRxKb141b— Kirill (@kkirill) July 15, 2020
Пользователи соцсетей вспомнили, где им приходилось слушать музыку ранее. Пока-пока плейлист "ВКонтакте", до свидания и тебе, "Яндекс.Музыка".
Spotify: *появился в России*— 💡Motaru💡 (@KristerJulie) July 15, 2020
мои 3к аудио в вк: pic.twitter.com/4jtvgOcwdc
Spotify доступен в России!— негатив обвёрнутый в шарф (@mintcreamq) July 15, 2020
Мои 450 аудио в вк: pic.twitter.com/aY4o79uhSH
Когда Spotify заработал в России.— Энжи (@devochkapizdts) July 15, 2020
Яндекс и Вконтакте: pic.twitter.com/7HHzna1Pc1
Я создал акк в твитере только для того, чтобы залить сюда пару мемов. Один из них нихе кста#spotify pic.twitter.com/PLaY0K5CYX— DNL (@VoydDnl) July 14, 2020
Но есть люди, которые навсегда останутся верны своим любимым площадкам.
Жалкая пародия, неповторимый оригинал!!! #Spotify pic.twitter.com/de6PXLFTVa— Тимур Муцураев (@ProtivOdin) July 15, 2020
Все: Spotify запустился! Уходить ли с Apple Music!?— 🅺🅴🆃🅲🅷 (@Ketchap_) July 15, 2020
Я с Яндекс музыкой: pic.twitter.com/vNJ5KXkO3r
В чем отличия Spotify от других музыкальных приложений и почему его все так ждали, читайте в нашем разборе.
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