Замглавы мэрии Бийска оштрафовали из-за жалобы жительницы наукограда

Прокуратура через суд добилась вынесения штрафа заместителю мэра алтайского наукограда Олегу Гузееву, сообщает "Бийский рабочий".
Правоохранители провели проверку после жалобы местной жительницы на то, что на ее обращение по поводу уборки дорог вовремя не реагируют.
По результатам ревизии стражи порядка установили, что процесс рассмотрения обращения горожанки в мэрии действительно должным образом не выполнялся.
"Выявлен факт нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрацию города Бийска", – пояснила помощник прокурора Наталья Миллер.
По результатам проверки в отношении замглавы городской администрации возбудили административное дело.
Суд признал его виновным по статье 5.59 КоАП РФ. Чиновника обязали выплатить пять тысяч рублей штрафа.
Комментарии
Слишком много замов.