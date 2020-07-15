Среда, 15 Июль, 18:45

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,8
€ 80,84
26°

746369 +6422
Обь
272см +20


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

На Алтай запустили чартеры. Звезды и бизнесмены раскупили путевки за 80 тысяч в сутки

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова

Между Республикой Алтай и Москвой с 18 июля запустят три раза в неделю чартерные рейсы для туристов. Также два раза в неделю будут летать самолеты из Санкт-Петербурга. Всего почти 1000 кресел в неделю. Минимальная цена на неделю за человека в отеле с питанием составит 19 тысяч в неделю. Средняя цена — 24 тысячи. Все ВИП-путевки за 80 тысяч рублей в сутки без перелета клиенты оператора "Пегас-Туристик" раскупили до конца лета. В основном это известные бизнесмены, артисты и музыканты. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время онлайн-конференции с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко, главы Республики Алтай Олег Хорохордин, руководителей компаний PEGAS Touristik и "Северный Ветер".

По ее словам, Алтай (какой именно, она не уточнила) — мечта каждого человека.

"Нам очень хотелось сделать Алтай ближе. Ближе – это значит доступнее. Потому что Алтай – это достаточно дорогой отдых. Мы сели с главами регионов, туроператорами, обсудили, как сделать Алтай доступнее для наших граждан. Я сама собираюсь свой единственный отпуск в этом году в августе провести на Алтае. Для меня это будет совершенно новым опытом. Раньше большинство людей хотели провести отпуск у берега моря", – отметила глава Ростуризма. Она добавила, что многие звезды кино и эстрады активно покупают путевки на Алтай.

"Можно сделать выводы, как стремятся наши знаменитости в эти места", – добавила Зарина Догузова.

Как рассказал в ходе онлайн-конференции глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сейчас выполняется 47 авиарейсов в неделю – небывалый для региона объем.

Так, на московское направление летают самолеты авиакомпаний S7, "Победа", "Уральские авиалинии". При этом S7 на летний период удвоили рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям. Также из Горно-Алтайска четыре раза в неделю выполняет рейсы в Красноярск "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), по два раза в неделю авиакомпании "Руслайн" и "Уральские авиалинии" выполняет полеты в Екатеринбург, компания "ЮВТ Аэро" еженедельно летает в Омск и Казань, продолжают выполняться еженедельные рейсы S7 в Новосибирск.

С 3 июля авиакомпания "СиЛА" открыла рейс из Горно-Алтайска в Белокуриху – популярный курорт федерального уровня. Время полета составляет около 15-20 минут, стоимость билета в одну сторону – от 2 до 3 тыс. рублей. По этому направлению авиаперевозки уже выполнялись, но в далекие советские времена, еще до реконструкции аэропорта.

"На этой неделе к нам заходит новая авиакомпания Nordwind, которая станет четвертым перевозчиком на московском направлении, а также впервые в истории свяжет Горно-Алтайск и Петербург. Разумеется, этот рейс поможет гостям Северной столицы не только ознакомиться с красотами Горного Алтая, но и при необходимости быстрее и с большим комфортом добираться до прекрасных курортов Белокурихи. В перспективе в аэропорту будет открыт международный терминал, что, безусловно, станет толчком в развитии въездного туризма", – добавил Олег Хорохордин.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.07.2020 17:50
- гость -

А кто-то в этом сомневался? В условиях когда вылет за пределы страны закрыт это вполне нормальное явление.

15.07.2020 17:51
- гость -

ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН.

15.07.2020 17:54
- гость -

Когда то давно когда писали про артистов кино и эстрады то слово "звёзды" писали в кавычках, так как было всем известно, что звёзды это те яркие точки на небе, которые романтиков до сих пор ночами манят.
Сейчас про всех скоморохов пишут звёзды и даже не думают писать это слово в кавычки.

15.07.2020 17:56
- гость -

15.07.2020 17:51
- гость -
не понятен смысл вашего сообщения. Семерого одного не ждут

15.07.2020 17:57
- гость -

15.07.2020 17:51
- гость -
баба с воза - кобыле легче

15.07.2020 17:59
- гость -

Правильно, а в Михайловке аэродром закрыть за ненадобностью

15.07.2020 18:03
- гость -

ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН.

Почему же не писан? Писан! Примерно так написали: "10 заболевших в день - всё закрыть, самоизоляция и выходные, 70 заболевших в день - базы отдыха закрыть, 200 заболевших в день - базы отдыха открыть"

15.07.2020 18:09
- гость -

Реально много желающих поохотиться на дичь?

15.07.2020 18:34
- гость -

Позаражаются здесь и бахнет по новому и Москва и Питер...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
18:41
Участок Чуйского тракта оказался под угрозой разрушения из-за дождей 0
18:12
"Нет вечному Путину". В центре Барнаула мужчина устроил одиночный пикет 8
17:57
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией 0
17:45
На Алтай запустили чартеры. Звезды и бизнесмены раскупили путевки за 80 тысяч в сутки 9
17:33
Сотрудников предприятия "Сальников", где выявили COVID-19, отказываются тестировать 12
17:21
Россиянам предложили платить за найденную в магазинах просрочку 2
17:09
Главу алтайского лесничества осудили за вырубку лесов в охраняемых зонах 0
16:57
СМИ: шествие "Бессмертного полка" снова перенесут из-за пандемии 6
16:42
В Барнауле во время испытаний теплосетей затопило дом 1
16:30
Томенко пообещал безопасный отдых на Алтае, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID 15
16:18
Отдых отменяется. Как вернуть деньги за путевки в летние лагеря в Алтайском крае? 0
16:05
Говорите по телефону даже без связи. "МегаФон" запустил на Алтае новый Wi-Fi-сервис 1
15:49
Алтайский край держится в пятерке регионов по приросту зараженных COVID-19 1
15:37
Против топ-менеджера "Почты России" возбудили уголовное дело 2
15:25
Названы самые опасные страны мира для путешественников 0
15:13
Алтайский край на пять дней накроет аномальная жара 2
15:01
Около 200 человек задержаны во время протестов в Белоруссии 21
14:49
Четыре автозаправки в Алтайском крае торгуют опасным топливом 2
14:37
"Газпром" собирается увеличить цену на газ для россиян 18
14:25
Почти 1,5 тысячи семей в Алтайском крае получили право на маткапитал 0
14:13
И хлеба не купишь. Как барнаульцы вновь массово надели маски 29
14:01
Кадры для АПК. Кого готовит инженерный факультет АГАУ 0
13:54
Правительство Алтайского края увеличило прожиточный минимум 3
13:43
Алтайский край признали лучшим в РФ по эффективности госзакупок 0
13:32
На Алтае санитар психбольницы палкой избивал пациентов за нежелание работать 2
13:21
38 пляжей открыли в Алтайском крае. Список 10
13:09
Госдума рассмотрит поправку о проведении трехдневных голосований на выборах 15
12:57
Алтайский завод возобновит работу после скандала со зловонием 4
12:45
Ремонт дорог в Барнауле. Какие "убитые" участки заменят и где уже не страшно ездить? 8
12:33
Алтайские власти регулируют ситуацию с COVID-19 в стройотрядах 2
12:20
Педагоги края посоревнуются за лучшую экологическую акцию 0
12:03
Ведущая Первого канала осталась недовольна сервисом на Алтае 36
11:48
В Алтайском крае перевернулась фура, перекрыв движение по трассе 1
11:34
За сутки в Алтайском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом 10
11:22
Еще один рекорд. В Алтайском крае выявили 246 новых случаев заражения COVID-19 86
11:12
Полиция задержала барнаульца за организацию занятия проституцией 13
11:00
Айтишники везде нужны. В АлтГТУ открыт новый профиль подготовки специалистов 0
10:48
Иномарка сбила велосипедистку в Алтайском крае 20
10:36
Стало известно, как вернуть деньги за путевки в детские лагеря 6
10:21
"Закопали миллионы". Как алтайские аграрии переживают засуху и что ждут от режима ЧС 4
10:10
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей 1
10:02
Другу-читателю. "Амител" запускает авторскую email-рассылку 1
09:56
24-летняя блогер Николь Теи скончалась на восьмом месяце беременности 17
09:43
Песка нет, а лавки сгнили. Барнаульцы жалуются на ужасное состояние детской площадки 8
09:30
Детские лагеря в Алтайском крае решили не открывать 1
09:18
"Папа, я к тебе приеду". Иностранец мог попасть в рабство в Алтайском крае 3
09:06
В Госдуме хотят запретить жениться и заводить детей тем, кто сменили пол 31
08:54
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае 0
08:35
Умный в гору не пойдет. Карта объезда дорог, которые закрыли на ремонт в Барнауле 9
08:17
Бессмертная чума. Врач рассказал, можно ли отдыхать на Алтае и не бояться за здоровье 1
08:02
Пьяная Бузова пришла на лобное место "Дома-2" и не смогла выговорить текст 19
07:46
Просить о любви и не ссориться. Что можно и нельзя делать в День Берегини 0
07:29
Барнаульцев приглашают на бесплатные тренировки в парке 0
07:16
Умираем. И в основном не от ковида. Алтайский край продолжает терять людей 22
07:03
"Для личного успокоения". Барнаульцы рассказали, почему (не)носят маски 33
06:44
Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле за миллиард рублей перенесли на 2023 год 16
06:29
Слишком откровенно. Какими были первые открытые купальники 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.