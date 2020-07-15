На Алтай запустили чартеры. Звезды и бизнесмены раскупили путевки за 80 тысяч в сутки

Между Республикой Алтай и Москвой с 18 июля запустят три раза в неделю чартерные рейсы для туристов. Также два раза в неделю будут летать самолеты из Санкт-Петербурга. Всего почти 1000 кресел в неделю. Минимальная цена на неделю за человека в отеле с питанием составит 19 тысяч в неделю. Средняя цена — 24 тысячи. Все ВИП-путевки за 80 тысяч рублей в сутки без перелета клиенты оператора "Пегас-Туристик" раскупили до конца лета. В основном это известные бизнесмены, артисты и музыканты. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время онлайн-конференции с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко, главы Республики Алтай Олег Хорохордин, руководителей компаний PEGAS Touristik и "Северный Ветер".

По ее словам, Алтай (какой именно, она не уточнила) — мечта каждого человека.

"Нам очень хотелось сделать Алтай ближе. Ближе – это значит доступнее. Потому что Алтай – это достаточно дорогой отдых. Мы сели с главами регионов, туроператорами, обсудили, как сделать Алтай доступнее для наших граждан. Я сама собираюсь свой единственный отпуск в этом году в августе провести на Алтае. Для меня это будет совершенно новым опытом. Раньше большинство людей хотели провести отпуск у берега моря", – отметила глава Ростуризма. Она добавила, что многие звезды кино и эстрады активно покупают путевки на Алтай.

"Можно сделать выводы, как стремятся наши знаменитости в эти места", – добавила Зарина Догузова.

Как рассказал в ходе онлайн-конференции глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сейчас выполняется 47 авиарейсов в неделю – небывалый для региона объем.

Так, на московское направление летают самолеты авиакомпаний S7, "Победа", "Уральские авиалинии". При этом S7 на летний период удвоили рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям. Также из Горно-Алтайска четыре раза в неделю выполняет рейсы в Красноярск "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), по два раза в неделю авиакомпании "Руслайн" и "Уральские авиалинии" выполняет полеты в Екатеринбург, компания "ЮВТ Аэро" еженедельно летает в Омск и Казань, продолжают выполняться еженедельные рейсы S7 в Новосибирск.

С 3 июля авиакомпания "СиЛА" открыла рейс из Горно-Алтайска в Белокуриху – популярный курорт федерального уровня. Время полета составляет около 15-20 минут, стоимость билета в одну сторону – от 2 до 3 тыс. рублей. По этому направлению авиаперевозки уже выполнялись, но в далекие советские времена, еще до реконструкции аэропорта.

"На этой неделе к нам заходит новая авиакомпания Nordwind, которая станет четвертым перевозчиком на московском направлении, а также впервые в истории свяжет Горно-Алтайск и Петербург. Разумеется, этот рейс поможет гостям Северной столицы не только ознакомиться с красотами Горного Алтая, но и при необходимости быстрее и с большим комфортом добираться до прекрасных курортов Белокурихи. В перспективе в аэропорту будет открыт международный терминал, что, безусловно, станет толчком в развитии въездного туризма", – добавил Олег Хорохордин.