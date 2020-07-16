Франк посмотрел, как возводят новую дорогу в Барнауле и пообещал строить еще больше

Глава города Барнаула Вячеслав Франк лично посмотрел, как идет строительство новой автомобильной дороги по улице Сиреневой – от улицы Взлетной до Балтийской. Ее стоимость почти 33 миллиона рублей, которые выделены в рамках нацпроекта "БКАД". Градоначальник пообещал продолжить в будущем строить дороги в новых кварталах столицы края, а также рассказал о скорой реконструкции важного перекрестка на пересечении Взлетной и Малахова.

Прибыв на дорогу, Вячеслав Франк, первым делом, выслушал доклад своего заместителя по дорожному хозяйству Анатолия Воронкова, который напомнил, что еще несколько лет назад в данной части Барнаула практически отсутствовала дорожная сеть. Застройщики активно возводили новые дома, а власти не успевали обеспечить район общественными пространствами и дорогами. Но сейчас ситуация, по словам Воронкова, кардинально изменилась. Так, в этом году уложен асфальт по улице Сиреневой – от улицы Взлетной до Балтийской. Стоимость работ – 32,8 миллиона рублей. Проектом предусмотрено строительство тротуаров, парковок и примыканий, ливневой канализации, линии наружного освещения, озеленение улицы.

На сегодняшний день подрядной организацией уже выполнены работы по строительству ливневой канализации, устройству верхнего слоя асфальта. Полностью же новенькая дорога будет готова к 1 декабря. Рядом с дорогой, как пообещал Анатолий Воронков, высадят три десятка новых деревьев.

"В планах также продолжить строительство дороги по улице Сиреневой, проектирование и строительство проезда Северо-Власихинского – от улицы Попова до Павловского тракта, улицы Взлетной – от Солнечной Поляны до проспекта Энергетиков, разработка проектно-сметной документации для работ на улицах Христенко, 280-летия Барнаула и 65 лет Победы", – сказал Анатолий Воронков.

Вячеслав Франк сообщил, что в данном районе Барнаула активно ведется строительство нового жилья. Поэтому возводить дороги необходимо параллельно, чтобы жители могли спокойно проезжать к домам. При этом необходимо не забывать о высадке деревьев.

Также будет построен рядом с пересечением улицы Сиреневой и Балтийской новый физкультурно-оздоровительный комплекс за 125 миллионов рублей. Поэтому необходимо и дальше продолжить дорогу по улице Сиреневой до Северо-Власихинского проезда.

Всего в общей сложности за три года существования нацпроекта "БКАД", как напомнил глава города, на строительство и ремонт дорог в Барнауле было потрачено более 3 миллиардов рублей. Благодаря тому, что с прошлого года, по условиям проекта, разрешено тратить средства на капиталоемкие работы, в столице края появляются современные магистрали. Также активно помогает и руководство региона, и лично губернатор Виктор Томенко, который выделяет дополнительно средства на дорожную отрасль.

"Мы недавно получили дополнительно еще 90 миллионов рублей на эти цели, которые направим в том числе и на ремонт улично-дорожной сети. В 2020 году на эти цели направлено более одного миллиарда рублей. Это 42 объекта. На половине объектов подрядчики работают. Мы идем в графике, динамика неплохая, также уже приступили к проектированию объектов и подготовке аукционов на следующий год. Надеемся в следующем году на объем финансирования в размере одного миллиарда. Будем ремонтировать дороги также в пригороде Барнаула".