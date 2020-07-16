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Власти Барнаула пообещали новый перекресток на пересечении Взлетной и Малахова

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк

В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Взлетной появится регулируемый перекресток. Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк.

Сейчас, чтобы попасть на Павловский тракт, необходимо воспользоваться переездом через трамвайные пути, что крайне неудобно и опасно для участников движения. В администрацию города поступали неоднократные жалобы и просьбы организовать на данном участке регулируемый перекресток. В итоге решили выделить на перестройку перекрестка 3,7 миллиона рублей. Все работы обещают закончить уже к октябрю. В данный момент идет определение подрядчика.

"Необходимо сделать перекресток безопасным. Мы сохраним и пешеходные зоны, установим 15 пешеходных светофоров, 4 транспортных светофора. Будут созданы безопасные условия для общественного транспорта и водителей. После реконструкции будет запущен по улице Взлетной и общественный транспорт. Мы долгое время не имели возможности этого сделать. Автобусы смогут безопасно поворачивать налево, направо. Это очень важно", – сообщил мэру заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Вячеслав Франк добавил, что реконструкция перекрестка согласована с ГИБДД и Министерством транспорта края. Поэтому уже в октябре, как пообещал глава города, движение в данной части Барнаула будет более безопасным.

"Пересечение улиц Взлетная и Малахова – важный транспортный узел, здесь необходимо сделать малый перекресток, что положительным образом повлияет на безопасность дорожного движения", – заключил Франк.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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