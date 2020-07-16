"Забил на вирус, отдыхаю". Как выглядят переполненные курорты Сочи

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
"Ковидный занавес" сделал свое дело, и тысячи русских туристов вместо заграницы отправились на черноморские курорты. Желающих отдохнуть в пандемию оказалось столько, что на пляжах яблоку негде упасть. Местные жители говорят, что не видели такого давно. При этом ни о масках, ни о соблюдении дистанции тут, похоже, никто и не слышал.
"Бесконечный поток людей, собираются толпами везде: в кафе, у фонтанов, на пляжах, все работает, кроме аттракционов, встретить маски – большая редкость", – рассказывает фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников.
Судя по снимкам, которые он сделал в Сочи, люди и в самом деле забыли, что опасный вирус все еще остается опасным, и отдыхают, как ни в чем не бывало.
Комментарии
Мишустин сказал, что пик коронавируса пройден, так что отдыхайте, бояться нечего.
встретить маски – большая редкость"
А в деревне Барнаул колхозане в магазах без масок не продают, хотя признают идиотами тех, кто это ввел.
Буржуи.
Откуда деньги, Зин, на отдых?
Здесь обувь купить не можешь уже 4 год.
При этом в колхозе +250 ковидных, а в Сочи только + 16
Делайте выводы, где работают "эффективные управленцы" и чьи меры профилактики дают результаты.
сколько уставших то