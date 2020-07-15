Подписчики осудили Настю Ивлееву за очень скромное жилье ее мамы

Настя Ивлеева на своем YouTube-канале выпустила очередной блог, в рамках которого посетила квартиру, где живут ее мама и брат. Жилье оказалось скромным, за что подписчики осудили блогера.
Не понравилось зрителям то, что популярная телеведущая, при всем своем финансовом благополучии, позволяет семье жить в небольшой квартирке с маленьким водонагревателем в ванной.
"Немного в шоке, что ее мама живет в таких условиях при таком-то заработке дочери", "Нищета и теснота", "Элджею, значит, часы за девять миллионов, а родной маме не может купить нормальный водонагреватель", — написали пользователи.
Некоторые из комментаторов отметили, что ранее Ивлеева заявляла о том, что купить маме новое жилье.
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