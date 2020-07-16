Шесть тысяч консультаций. В АлтГПУ оказывают бесплатную психологическую помощь

В АлтГПУ подвели промежуточные итоги проекта "Семья – планета детства". В рамках программы психологи вуза бесплатно консультируют родителей по вопросам воспитания и развития детей. Акция стартовала в январе 2020 года и действует до сих пор.
За полгода командой психологов проекта проведено 6418 консультаций. Чаще всего вопросы специалистам задавали родители младших школьников – 2672 обращения (41,6%). На втором месте – родители подростков: 2042 обращения (31,8%). Консультаций по дошкольникам оказалось 1243 (19,4%), а по старшеклассникам – 461 (7,2%).
По содержанию и тематике обращений консультации можно разделить на 12 видов:
- "Школа, образование, образовательные маршруты" (1435; 22,4%);
- "Межличностное взаимодействие членов семьи и внутрисемейные отношения" (683; 10,6%);
- "Самореализация личности ребенка" (554);
- "Познавательная сфера ребенка" (549);
- "Нарушение в развитии и состоянии эмоциональной сферы ребенка" (543);
- "Нарушения в развитии ребенка" (502);
- "Проблемы в развитии личностных качеств ребенка" (496);
- "Воспитание ребенка в семье" (444);
- "Поведенческие проблемы в процессе формирования личности ребенка" (321);
- "Возрастные особенности детей, как их учитывать в обучении и воспитании" (303);
- "Адаптация детей к разным социумам и организациям" (309);
- "Влияние цифрового пространства на ребенка" (280).
Изначально встречи проводились очно в учебно-консультационном центре "Мир детства". С середины марта до конца мая 2020 года проект перешел в дистанционную форму. В период пандемии семьям, находившимся в режиме самоизоляции, была оказана необходимая помощь и поддержка.
Проект педвуза "Семья – планета детства" реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки Алтайского края. Он направлен на повышение культуры родительства в семьях Алтайского края. Программа является частью федеральной акции "Поддержка семей, имеющих детей".
Полученные цифры не окончательны – проект продолжается. Организаторы приглашают родителей и граждан, планирующих ребенка, на бесплатные консультации психологов, педагогов и логопедов.
Записаться можно:
- по телефону 8 (983) 604-50-53 или 8(385) 220-58-48;
- по электронной почте Mir_detstva_AltGPU@mail.ru.
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