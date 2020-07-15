Иван Голунов потребовал от экс-полицейских пять миллионов рублей

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск экс-полицейским, арестованным по делу о незаконном задержании. Об этом порталу "РИА Новости" сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
"Мы подали иск, в рамках которого просим суд обязать ответчиков - бывших полицейских - выплатить Ивану пять миллионов рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", — сказал адвокат.
Бадамшин добавил, что иск могут рассмотреть в рамках дела о подброшенных Голунову наркотиках или уже после.
Напомним. что Ивана Голунова задержали в 2019 году по подозрению на сбыт наркотиков. Однако позднее было установлено, что запрещенные вещества ему подкинули, а в отношении полицейских, которые задерживали журналиста, возбудили дело.
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