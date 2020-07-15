Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении первого взноса по ипотеке для зарплатных клиентов и тех, кто подтвердил наличие дохода и занятости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организацию.
Для зарплатных клиентов первый взнос снижен с 15 до 10% от стоимости недвижимости, а для тех, кто подтвердил свой доход и занятость, – с 50 до 30%.
Представители банка отметили, что речь идет о тех ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение готового и строящегося жилья. Это не касается государственных программ, военной ипотеки и загородной недвижимости.
В Сбербанке надеются, что такое решение подвигнет клиентов покупать недвижимость.
Комментарии
Что означает нехватку денежных средств у населения для взносов на прежних условиях.
Кровеносная система экономики страны (банки) истекает , ибо процветать может только на ссуженных кредитах за счёт процентов с них.