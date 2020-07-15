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Троих полицейских в Екатеринбурге осудили за изнасилование девушки в машине ППС

, ИА "Амител"
Осужденные собираются обжаловать приговор
Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трем бывшим полицейским, которых обвиняли в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле. Двоим назначили наказание в виде шести лет тюрьмы, а третьему – шесть с половиной лет, пишет E1.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Сотрудники ППС задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, но не стали оформлять протокол, а посадили ее в машину, увезли в гаражный кооператив, где по очереди изнасиловали. 

Адвокат одного из осужденных заявила, что они будут обжаловать приговор. Кроме того, она отметила, что в деле есть много странностей и несостыковок. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.07.2020 23:06
CALIBR

Когда переименовывали милицию в полицию , среди прочих была мотивация избавиться от пороков системы путем переаттестации личного состава .
Как оказалось,дело было не в бобине , полиция - слепок общества , ибо люди то наши,российские, таковыми и остались , разве что каждому по "демократизатору" выдали и наделили властью, но не научили ей пользоваться в интересах закона .
Не всех,конечно...

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