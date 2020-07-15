Историк Соколов заявил, что причиной для убийства аспирантки стала травля

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, озвучил новую версию случившегося. В этот раз подсудимый заявил, что причиной всему стала травля, пишет "РГ".
На заседании суда Соколов сказал, что психотравмирующее воздействие на него оказало давление со стороны одного из его оппонентов.
"Психотравмирующее воздействие от его клеветы положило причину всех этих страшных событий", – заявил историк. В частности он сказал, что в его парадной расписывали стены, однажды кто-то взломал почту Анастасии Ещенко, а некоторые люди якобы специально ломали ему жизнь.
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