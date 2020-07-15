Такой день. Алтай – мечта россиянина и детские лагеря, которым не суждено открыться

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 15 июля. Без коронавируса.
Детские лагеря в регионе решили не открывать. Соответствующее решение вынесли на заседании краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Глава Ростуризма во время пресс-конференции назвала Алтай "мечтой россиянина". Зарина Догузова и сама пообещала посетить регион в августе и активно здесь отдохнуть.
Во время испытания теплосетей в Барнауле затопило дом. Жильцы утверждают, что причиной затопления стал транзитный трубопровод, содержащийся в ненадлежащем состоянии, а собственником трубы является мэрия города.
На пять дней Алтайский край накроет аномальная жара. Максимальные температуры воздуха могут достигать +30 градусов и выше.
В Алтайском крае обнаружили четыре автозаправки, которые предоставляют водителям опасное топливо. Две из них расположены в Барнауле, а еще две – в сельской местности.
В регионе для посещения открыли 38 пляжей. В их число вошли и шесть барнаульских ("Городской", остров "Помазкин"; "В парке", ул. Ленинградская, 7; "Водный мир", протока Оби; "Планета КУ", Борзовая Заимка; "Природа и человек", п. Кирова, oз. Пионерское; "Бонус 21", ул. Георгия Исакова, 149а).
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