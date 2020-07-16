Ляйсан Утяшева отпраздновала юбилей на миллион рублей с Летучей и Харламовым

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева отметила 35-летие спустя месяц после дня рождения, потратив на это миллион рублей. Об этом сообщает "Киноафиша".
День рождения знаменитость праздновала еще в июне этого года, однако тогда она провела тихое торжество в кругу друзей. Спустя месяц девушка решилась на более широкий праздник, на который позвала своих знаменитых друзей.
Среди приглашенных оказались Гарик Харламов, Елена Летучая, Даша Гаузер, Наталья Рагозина и другие. Также на праздновании присутствовал и ее муж, ведущий и комик Павел Воля. Для Ляйсан выступали известные музыканты – Елка, Zivert, ансамбль "Волга-Волга", а на само торжество девушка надела платье от Saint Laurent.
Как отмечает издание, на мероприятии Гарик Харламов вел себя довольно раскованно – мужчина заигрывал с молодыми девушками. Напомним, что недавно шоумен объявил о разводе со своей супругой Кристиной Асмус.
Комментарии
Хорошо у нас клоуны живут.
Вот так и живут известные звезды. Миллион на день рождение за один день. Да многие даже за всю жизнь до смерти не соберут таких денег. Живут же люди.
отметила 35-летие спустя месяц после дня рождения
А я то думал, что только обнулённый на такие глупости способен. Интересная практика у нас в стране появляется...
Так и надо жизнь одна, а мораль для народа придумана, чтобы он обслуживал богему....
Хорошо у нас клоуны живут.
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Так не они клоуны-то!
ПРАВИЛЬНО !!! ТАК и надо ПРАЗДНОВАТЬ !!! Сколько получаешь , так и отмечаешь !!!
ПРАВИЛЬНО !!! ТАК и надо ПРАЗДНОВАТЬ !!! Сколько получаешь , так и отмечаешь !!!
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!