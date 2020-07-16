Светофоры отключили на оживленной дороге в Барнауле

16 июня в Барнауле на Змеиногорском тракте отключили несколько светофорных объектов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Речь идет об участке дороги рядом со зданием № 49. Светофоры не будут функционировать до 16:00.
Эта мера принята в связи с плановыми ремонтными работами на электросетях.
Автолюбителям рекомендуют быть максимально внимательными при проезде этого участка и соблюдать правила дорожного движения.
Комментарии
Вчера на Попова вечером отключили. Опасно дорогу переходить, водители не привыкли пешеходов пропускать и скорость не снижают на переходах.
Почему в ночное время не проводят ремонт, когда автомобильной нагрузки нет?