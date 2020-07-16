Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Барака Обамы и Билла Гейтса и украли биткойны

Хакеры взломали страницы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, обманув подписчиков более чем на 55 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Злоумышленники разместили во взломанных аккаунтах сообщения с предложением перевести биткойны на указанный счет. Если средства поступят в течение получаса, то они вернутся в удвоенном размере.
Также хакеры получили доступ к официальным страницам компаний Apple и Uber, аккаунтам рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Специалисты Twitter расследуют произошедшее. Компания предупредила пользователей о возможных перебоях в работе соцсети, в частности о проблемах со сменой пароля и публикацией сообщений.
Комментарии
Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Сомневаюсь, что у них одинаковые пароли стояли. Да и обвинить, к примеру, Билла Гейтса в компьютерной безграмотности будет тяжело. Очевидно, что дело в самом Twitter.
Хакеры взломали Билла Гейтса? Охренеть. Он должен уволить всех своих программистов. Если только взламывали не его же программисты
Илона Маска, Барака Обамы и Билла Гейтса
Значит можно взломать вообще хоть кого. Это привет электронным деньгам
Взлом изнутри твиттера, это очевидно.
Очень много аккаунтов взломано.
Впрочем, пофиг
Это наверное привет и деньгам на карточках. Хакеры, взломавшие Гейтса могут их взять когда захотят. Возможно это могут сделать и хакеры попроще
вы, жертвы цифровизации, еще не поняли, что все то что ни у вас под боком - вам не принадлежит
явно прослеживается русский почерк
Хакеры, взломавшие Гейтса могут их взять когда захотят.
Во первых они взломали не Билла Гейтса, а твиттер. Во вторых если бы они могли взять деньги со всех карточек, то они бы это сделали, а не выпрашивали биткойны через твиттер.