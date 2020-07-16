Четверг, 16 Июль, 11:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,8
€ 80,84
22°

746369 +0
Обь
303см +31


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Барака Обамы и Билла Гейтса и украли биткойны

, ИА "Амител"
Злоумышленники пообещали "удвоить" все переведенные суммы на указанный счет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Хакеры взломали страницы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, обманув подписчиков более чем на 55 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники разместили во взломанных аккаунтах сообщения с предложением перевести биткойны на указанный счет. Если средства поступят в течение получаса, то они вернутся в удвоенном размере.

Также хакеры получили доступ к официальным страницам компаний Apple и Uber, аккаунтам рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Специалисты Twitter расследуют произошедшее. Компания предупредила пользователей о возможных перебоях в работе соцсети, в частности о проблемах со сменой пароля и публикацией сообщений.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.07.2020 10:58
- гость -

Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

Сомневаюсь, что у них одинаковые пароли стояли. Да и обвинить, к примеру, Билла Гейтса в компьютерной безграмотности будет тяжело. Очевидно, что дело в самом Twitter.

16.07.2020 10:58
гость

Хакеры взломали Билла Гейтса? Охренеть. Он должен уволить всех своих программистов. Если только взламывали не его же программисты

16.07.2020 10:59
гость

Илона Маска, Барака Обамы и Билла Гейтса

Значит можно взломать вообще хоть кого. Это привет электронным деньгам

16.07.2020 11:02
- гость -

Взлом изнутри твиттера, это очевидно.
Очень много аккаунтов взломано.

Впрочем, пофиг

16.07.2020 11:25
гость

Это наверное привет и деньгам на карточках. Хакеры, взломавшие Гейтса могут их взять когда захотят. Возможно это могут сделать и хакеры попроще

16.07.2020 11:30
- гость -

вы, жертвы цифровизации, еще не поняли, что все то что ни у вас под боком - вам не принадлежит

16.07.2020 11:37
- гость -

явно прослеживается русский почерк

16.07.2020 11:38
- гость -

Хакеры, взломавшие Гейтса могут их взять когда захотят.

Во первых они взломали не Билла Гейтса, а твиттер. Во вторых если бы они могли взять деньги со всех карточек, то они бы это сделали, а не выпрашивали биткойны через твиттер.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:38
132 человек задержали на стихийном шествии в Москве 0
11:25
Барнаулец украл одежду из магазина и попался полиции 0
11:13
ДТП с участием машины скорой помощи случилось в Барнауле 1
11:01
Стало известно, какие профессии самые востребованные в России 2
10:47
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Барака Обамы и Билла Гейтса и украли биткойны 8
10:37
Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки 10
10:23
Еще 215 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 23
10:19
Светофоры отключили на оживленной дороге в Барнауле 2
10:11
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах 8
10:00
Спрос растет. ВТБ выдал в июне на 20% больше ипотечных кредитов, чем в мае 2
09:48
Франк посмотрел, как возводят новую дорогу в Барнауле и пообещал строить еще больше 7
09:35
Из-за засухи в Алтайском крае погибли 90 тысяч гектаров посевов 9
09:21
Ляйсан Утяшева отпраздновала юбилей на миллион рублей с Летучей и Харламовым 7
09:05
22,5 тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды с 20 июля 0
08:44
Яровое вошло в пятерку наиболее популярных мест для летнего отдыха с детьми в России 0
08:29
Сибирские ученые первыми в России получили антитела к коронавирусу 5
08:23
Развенчиваем мифы вокруг COVID-19. Защищает ли маска от коронавируса? 34
08:17
В Барнауле благоустроят "Изумрудный" и построят новый сквер. Что там появится? 11
08:02
Финансовые трудности коснулись всех. Как в России помогают избавиться от долгов 0
07:52
Сессий нет, а учителя угощают мороженым. Барнаульцы рассказали об учебе в вузах Китая 7
07:41
Всем не хватит. Застройщики Барнаула опасаются досрочного завершения льготной ипотеки 5
07:26
"Бизнесменов давят, как тараканов". Закрытые барнаульские парки еще надеются на чудо 7
07:13
Врач предупредила, что фрукты могут привести к развитию ожирения и циррозу печени 9
07:01
Замглавы мэрии Бийска оштрафовали из-за жалобы жительницы наукограда 1
06:46
Алтайский край занял второе место среди регионов России по загазованности 3
06:32
"Забил на вирус, отдыхаю". Как выглядят переполненные курорты Сочи 10
06:16
Власти Барнаула пообещали новый перекресток на пересечении Взлетной и Малахова 11
06:01
Аномально жарко и очень сухо. О погоде в Алтайском крае 16 июля 2
23:48
Такой день. Алтай – мечта россиянина и детские лагеря, которым не суждено открыться 2
23:17
Историк Соколов заявил, что причиной для убийства аспирантки стала травля 4
22:49
Троих полицейских в Екатеринбурге осудили за изнасилование девушки в машине ППС 4
22:12
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке 1
21:44
Глава Ростуризма назвала Алтай "мечтой каждого россиянина" 3
21:03
Иван Голунов потребовал от экс-полицейских пять миллионов рублей 2
20:40
СМИ: душевнобольной барнаулец пришел устраиваться на работу экстрасенсом в Кремль 2
20:06
Подписчики осудили Настю Ивлееву за очень скромное жилье ее мамы 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 108 0
19:10
Барнаулец предложил усовершенствовать оживленный городской перекресток 7
18:41
Участок Чуйского тракта оказался под угрозой разрушения из-за дождей 0
18:12
"Нет вечному Путину". В центре Барнаула мужчина устроил одиночный пикет 35
17:57
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией 2
17:45
На Алтай запустили чартеры. Звезды и бизнесмены раскупили путевки за 80 тысяч в сутки 11
17:33
Сотрудников предприятия "Сальников", где выявили COVID-19, отказываются тестировать 31
17:21
Россиянам предложили платить за найденную в магазинах просрочку 2
17:09
Главу алтайского лесничества осудили за вырубку лесов в охраняемых зонах 2
16:57
СМИ: шествие "Бессмертного полка" снова перенесут из-за пандемии 6
16:42
В Барнауле во время испытаний теплосетей затопило дом 1
16:30
Томенко пообещал безопасный отдых на Алтае, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID 12
16:18
Отдых отменяется. Как вернуть деньги за путевки в летние лагеря в Алтайском крае? 0
16:05
Говорите по телефону даже без связи. "МегаФон" запустил на Алтае новый Wi-Fi-сервис 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.