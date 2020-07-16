Стало известно, какие профессии самые востребованные в России

Самой востребованной в РФ профессией по итогам анализа вакансий за апрель-май 2020 года оказалась профессия врача, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Минэкономразвития.
В тройке наиболее востребованных специальностей оказались грузчики и программисты. Как отмечает издание, большим спросом также пользуются SMM-менеджеры, лаборанты-химики и специалисты по работе с большими данными и облачными системами.
А вот меньше всего работодатели сейчас заинтересованы в автомеханиках и специалистах по операционной эффективности и изучению данных. Именно эти профессии замкнули топ-50 данного рейтинга.
В целом наибольшим спросом сегодня пользуются представители профессий средней квалификации – на них приходится 73% вакансий. Также во время пандемии отмечен всплеск популярности низкоквалифицированных работников, однако, как полагают специалисты, скоро этот бум пройдет.
Кроме того, сохранился тренд и на удаленных сотрудников. Порядка 75% работодателей заявили о готовности рассматривать такую опцию в будущем.
Комментарии
Грузчики тоже по удаленке работают
Не у всех желающих есть возможность на врача выучиться