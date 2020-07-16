Барнаулец украл одежду из магазина и попался полиции

Полицейские Барнаула задержали местного жителя, которого подозревают в краже одежды из спортивного отдела, расположенного в одном из крупных торговых центров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайского краю.
По словам представителя магазина, накануне сотрудники обнаружили пропажу трех мужских футболок и двух джемперов общей стоимостью 18 тысяч рублей.
Во время расследования стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний барнаулец, которого уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что уже продал украденные вещи, но ущерб возместит.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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