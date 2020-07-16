Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о том, что актер выбрал другого защитника

Защитник актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, опроверг слухи об отказе артиста от его услуг, передает ТАСС.
"Я не знаю, кто распространяет подобные сведения. Видимо, кому-то нечем больше привлечь внимание подписчиков или читателей. Ефремов от меня не отказывался, мы продолжаем работать", – сказал адвокат.
Ранее в интернете появилась информация, будто Михаил Ефремов перестал сотрудничать с Эльманом Пашаевым и обратился за услугами к адвокату Петру Хорхорину.
Как уже сообщал amic.ru, Федеральная палата адвокатов (ФПА) объявила о возбуждении дисциплинарных дел против правозащитников Эльмана Пашаева и Александра Добровинского. В ФПА посчитали, что их заявления в СМИ по делу ДТП с участием актера Михаила Ефремова могут послужить формированию "превратного представления о существе адвокатской деятельности".
Позже сенатор Андрей Клишас также возмутился поведением юристов. Он выразил уверенность, что адвокаты нарушают этические нормы и заслуживают наказания.
Напомним, вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого позднее скончался в больнице от потери крови. Сам артист при этом не пострадал.
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Сколько лет будет следствие.