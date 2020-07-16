Илон Маск вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пробился в десятку богатейших людей мира, по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания.
Текущее состояние бизнесмена оценивается в 70,8 миллиарда долларов. Этот показатель позволил ему закрепиться на восьмой строчке рейтинга.
Достичь таких результатов миллиардеру удалось благодаря стремительному росту акций Tesla. С 18 марта по 14 июля они подорожали на 290%, а Маск за этот период заработал более 20 млрд долларов.
При этом первую строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос (178,6 млрд долларов), на втором месте расположился гендиректор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (113,4 млрд), а на третьем – сооснователь Microsoft Билл Гейтс (112,4 млрд).
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РИА НОВОСТИ 08:58 30.03.2018
Илон Маск приближается к позорному банкротству
Рейтинговое агентство Мудис решило нанести удар в спину Илону Маску и его компании Tesla Motors. Кредитный рейтинг Tesla Motors снижен до уровня B3 с негативным прогнозом, а индивидуальный рейтинг самого "свежего" выпуска ее облигаций, проданных инвесторам в августе прошлого года, был опущен до уровня Caa1. Финансовые инструменты и компании с такими рейтингами на финансовом сленге называются "мусорными" ("junk", что намекает на то, что их инвесторы должны обладать повышенной толерантностью к риску и пониженной брезгливостью. Не зря сам процесс инвестирования в такие компании и бумаги называется "нырком в мусорный бак" ("dumpster diving" и зачастую становится темой карикатур в деловых СМИ.
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