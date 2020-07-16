В Госдуме предложили признать Black Lives Matter экстремистской организацией

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что готовится отправить в Генпрокуратуру запрос, в котором предложит признать движение за права чернокожих Black Lives Matter экстремистским. Об этом пишет сайт телеканала "360".
"Мы сейчас готовим депутатский запрос. Он будет отправлен до конца недели. В нем мы просим генерального прокурора рассмотреть вопрос по организации Black Lives Matter как экстремистской, поскольку они призывают к свержению существующей власти и неподчинению законам. То есть проводят типичную экстремистскую политику", – пояснил парламентарий.
Федоров также отметил, что Black Lives Matter могут признать запрещенной в России организацией при условии, если там будет "очень серьезное иностранное управление".
Напомним, 26 мая в штате Миннеаполис после убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда вспыхнули протесты и массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами и грабежом. В ряде городов власти вводили комендантский час и задействовали национальную гвардию.
Комментарии
Ну не знаю, по мне так партия "едеинная россия" больше вреда народу сделала! Ограбила людей на пять лет пенсии, вводит все новые грабительские поборы с населения...
Black Lives Matter интернациональное движение активистов ... занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении
О, ну такое конечно запретить надо!
На первый взгляд странно, что член комитета по налогам, предлагает признать экстремис
организацию негров
вам тоже хочется на карачках ползать, если какого-нибудь маргинала пристрелят?
эту хрень финансирует Дж.Сорос... как и АнтиФа...
они не за чёрных и те не против фашистов - если Сорос, то это просто за беспорядки!!!
Сороса выгнали несколько лет назад из России, вместе с его фондами "Беспорядков" вот он теперь на США и Беларусии тренируется...
я бы запретил эту шляпу...
Не, ну они может и экстремисты, но по моему нам на них пофиг. Они не приедут сюда спрашивать с России за угнетение негров. СССР все свое существование занимался тем, что разваливал колониальную зависимость африканских стран от США. Пытаясь привить им любовь к социализму
СССР все свое существование занимался тем, что разваливал колониальную зависимость африканских стран от США. Пытаясь привить им любовь к социализму
Другими словами - кормил их за счёт граждан совка. А надо было делать как китайцы - загнать в долги и отжать имущество.
14:56
гость
Пытаясь привить им любовь к социализму
Вы под чем то тяжёлым? Не будет у них ни социализма, ни капитализма. Там был порядок, когда весь континент жил под пяткой белых людей. Касаемо свободы американским неграм - погуглите про Либерию.
16.07.2020 15:07
- гость -
Там был порядок, когда весь континент жил под пяткой белых людей
О, прикольно, в Барнауле есть расист. Тогда у этих ребят могут появиться претензии к России. Согласен, надо запрещать
давно пора эту хрень запретить, расистское движение, вызывающее ненависть по расовому признаку