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В Госдуме предложили признать Black Lives Matter экстремистской организацией

, ИА "Амител"
По словам автора инициативы, это движение призывает к свержению власти и неподчинению законам
Фото: essence.com

Фото: essence.com

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что готовится отправить в Генпрокуратуру запрос, в котором предложит признать движение за права чернокожих Black Lives Matter экстремистским. Об этом пишет сайт телеканала "360".

"Мы сейчас готовим депутатский запрос. Он будет отправлен до конца недели. В нем мы просим генерального прокурора рассмотреть вопрос по организации Black Lives Matter как экстремистской, поскольку они призывают к свержению существующей власти и неподчинению законам. То есть проводят типичную экстремистскую политику", – пояснил парламентарий.

Федоров также отметил, что Black Lives Matter могут признать запрещенной в России организацией при условии, если там будет "очень серьезное иностранное управление".

Напомним, 26 мая в штате Миннеаполис после убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда вспыхнули протесты и массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами и грабежом. В ряде городов власти вводили комендантский час и задействовали национальную гвардию.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.07.2020 14:35
- гость -

Ну не знаю, по мне так партия "едеинная россия" больше вреда народу сделала! Ограбила людей на пять лет пенсии, вводит все новые грабительские поборы с населения...

16.07.2020 14:39
- гость -

Black Lives Matter интернациональное движение активистов ... занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении

О, ну такое конечно запретить надо!

16.07.2020 14:40
- гость -

На первый взгляд странно, что член комитета по налогам, предлагает признать экстремис
организацию негров

16.07.2020 14:44
- гость -

вам тоже хочется на карачках ползать, если какого-нибудь маргинала пристрелят?

16.07.2020 14:51
- гость -

эту хрень финансирует Дж.Сорос... как и АнтиФа...
они не за чёрных и те не против фашистов - если Сорос, то это просто за беспорядки!!!
Сороса выгнали несколько лет назад из России, вместе с его фондами "Беспорядков" вот он теперь на США и Беларусии тренируется...
я бы запретил эту шляпу...

16.07.2020 14:56
гость

Не, ну они может и экстремисты, но по моему нам на них пофиг. Они не приедут сюда спрашивать с России за угнетение негров. СССР все свое существование занимался тем, что разваливал колониальную зависимость африканских стран от США. Пытаясь привить им любовь к социализму

16.07.2020 15:04
- гость -

СССР все свое существование занимался тем, что разваливал колониальную зависимость африканских стран от США. Пытаясь привить им любовь к социализму

Другими словами - кормил их за счёт граждан совка. А надо было делать как китайцы - загнать в долги и отжать имущество.

16.07.2020 15:07
- гость -

14:56
гость
Пытаясь привить им любовь к социализму

Вы под чем то тяжёлым? Не будет у них ни социализма, ни капитализма. Там был порядок, когда весь континент жил под пяткой белых людей. Касаемо свободы американским неграм - погуглите про Либерию.

16.07.2020 15:12
гость

16.07.2020 15:07
- гость -
Там был порядок, когда весь континент жил под пяткой белых людей

О, прикольно, в Барнауле есть расист. Тогда у этих ребят могут появиться претензии к России. Согласен, надо запрещать

16.07.2020 15:50
Filin

давно пора эту хрень запретить, расистское движение, вызывающее ненависть по расовому признаку

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