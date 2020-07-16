Мэр Новоалтайска объяснил, почему из-за бутылок и окурков вырубили деревья в сквере

Администрация города Новоалтайска объяснила, почему пришлось вырубить часть деревьев в сквере "Октябрьский", который будет благоустроен в этом году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Как пояснил в официальном ответе глава города Сергей Еремеев, за благоустройство территории проголосовало 60% всех жителей Новоалтайска, которые сами определяли, какие территории должны получить средства в этом году.
Вырубка в сквере, прилегающем к улицам Октябрьская, 35, Коммунистическая, Партизанская, началась 20 мая. Работы по благоустройству осуществляет подрядная организация ООО "АРЦ", определенная по итогам аукционных процедур. В ходе благоустройства будут выполнены работы по асфальтированию сети тротуаров и дорожек; освещению, озеленению и установке малых архитектурных форм: урн, скамеек, фигурок "топиари". Цена проекта – 34 миллиона рублей.
Однако в процессе создания нового сквера спиливаются березы. Некоторые, в том числе и молодые деревья, пришлось вырубить в рамках проекта. Он был одобрен самими горожанами, а также депутатами и властями города.
Зеленая полоса располагалась в "Октябрьском" между частными домами и автомобильной трассой, защищая жильцов от шума и выхлопов с дороги. Сейчас владельцы домов испытывают дискомфорт из-за отсутствия деревьев.
Глава Новоалтайска Сергей Еремеев сообщил, что по окончании работ в сквере появится зеленая зона, высадят кустарники и деревья, посеют газон. Сейчас же территория не безопасна для прогулок.
"Многие горожане и администрация МБОУ "СОШ № 10" поддерживают благоустройство сквера. Его территория находится на пути следования школьников и закреплена за этим учебным учреждением, а потому педагогам и ученикам во время субботников приходилось убирать бутылки из-под спиртного, окурки, алюминиевые банки, полиэтиленовые пакеты и последствия выгула собак. Кроме того, в темное время суток проход по заросшему густыми деревьями, не освещенному участку был небезопасен", – сообщил глава города.
Отметим, что всего в 2020 году в рамках нацпроекта в Алтайском крае приведут в порядок 50 общественных территорий. В Барнауле это парк "Изумрудный" и сквер на улице Взлетной.
Комментарии
там конечно порядок навести нужно было, но не вырубать все подчистую, закатывая тротуаром. там не такой пешеходный трафик.
Вырубка деревьев ведет к засухе и опустыниванию. Это еще 100 лет назад знали.
На недельку бы поставили пару ппсэсников, они бы дубинками порядок навели.